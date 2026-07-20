غرفة تجارة دير الزور تبحث مع وفد تركي توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري

دير الزور-سانا

بحثت غرفة تجارة وصناعة دير الزور اليوم الإثنين، مع وفد تركي ممثلاً عن وزارة التجارة التركية، آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز العلاقات بين الجانبين، وذلك في مبنى الغرفة.

وأوضح رئيس الغرفة زهير هزاع أن الاجتماع تناول خارطة الطريق للتعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا، مع عرض خطة العمل الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في دير الزور، وتوفير فرص عمل للكفاءات المحلية.

وأشار هزاع إلى التفاهم على عقد ملتقى اقتصادي خلال الأشهر المقبلة لطرح الخرائط والفرص الاستثمارية التي يمكن للجانب التركي المشاركة فيها.

ولفت مسؤول التأهيل والتدريب في الغرفة مازن الشاهين إلى الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون بين غرفة دير الزور وغرفة تجارة وصناعة إسطنبول، إضافة إلى التحضير لملتقى اقتصادي سوري–تركي في دير الزور لبحث الاستثمار في قطاعات الزراعة والطاقة والبنى التحتية.

وبيّن أن الجانبين اتفقا أيضاً على إعداد ورقة عمل تركية تتضمن أبرز الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأتراك في سوريا لعرضها على صناع القرار، مؤكداً أن العلاقات التجارية بين التجار الأتراك والمواطنين السوريين تمتد تاريخياً، وأن الجانب التركي يسعى للقيام بدور إنساني في إعادة الإعمار إلى جانب الاستثمار.

وضمّ الوفد التركي رجال أعمال في مجالات تجارة الأغذية والصناعات الغذائية والإنشاءات والبنى التحتية، إضافة إلى رئيس الدائرة القانونية في وزارة التجارة التركية.