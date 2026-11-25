دمشق-سانا
بدأت اليوم الأربعاء اختبارات تحدي بيبرس لطلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر في جميع المحافظات، والتي تنظمها هيئة الريادة والابتكار، ضمن تجربة تفاعلية تجمع بين التفكير والمتعة واكتشاف الحلول.
وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام أن الاختبار يتضمن 12 مسألة فكرية صُممت بما يتناسب مع المستوى العمري للطلاب، وتبلغ مدته 50 دقيقة، ويُقدَّم عبر الإنترنت.
وبيّنت أن التسجيل والتقدّم للاختبار مستمران حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم غد الخميس الـ 26 من تشرين الثاني الجاري، ويمكن التسجيل عبر الرابط: https://www.dcagency.org/register/bebras، على أن يُقدَّم الاختبار بعد إتمام التسجيل من خلال الحساب الشخصي للطالب عبر الرابط: https://www.dcagency.org/exams.
ويُعد تحدي بيبرس مبادرةً دوليةً في مجال تعليم المعلوماتية والتفكير الحاسوبي، انطلقت فكرتها من ليتوانيا عام 2003 بمبادرة من البروفيسورة فالنتينا داغينيه من جامعة فيلنيوس، ونُظّمت نسخته الأولى عام 2004، قبل أن تتوسع المشاركة فيه لتشمل أكثر من 60 دولة حول العالم.
وتعني كلمة بيبرس (Bebras) باللغة الليتوانية “القندس”، وهو الحيوان الذي اختير رمزاً للتحدي لما يتميز به من ذكاء ومثابرة وعمل دؤوب وقدرة على إيجاد الحلول، وهي صفات أراد مؤسسو المبادرة أن تعكس طبيعة المهارات التي يسعى التحدي إلى تنميتها لدى الطلاب.