‏دمشق-سانا

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‏بدأت اليوم الأربعاء اختبارات تحدي بيبرس لطلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر في جميع المحافظات، والتي ‏تنظمها هيئة الريادة والابتكار، ضمن تجربة تفاعلية تجمع بين التفكير والمتعة واكتشاف الحلول.‏

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام أن الاختبار يتضمن 12 مسألة فكرية صُممت بما يتناسب مع المستوى العمري ‏للطلاب، وتبلغ مدته 50 دقيقة، ويُقدَّم عبر الإنترنت.‏

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‏ وبيّنت أن التسجيل والتقدّم للاختبار مستمران حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم غد الخميس الـ 26 من تشرين الثاني ‏الجاري، ويمكن التسجيل عبر الرابط: ‏https://www.dcagency.org/register/bebras، على أن يُقدَّم الاختبار بعد ‏إتمام التسجيل من خلال الحساب الشخصي للطالب عبر الرابط: ‏https://www.dcagency.org/exams‏.‏

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ويُعد تحدي بيبرس مبادرةً دوليةً في مجال تعليم المعلوماتية والتفكير الحاسوبي، انطلقت فكرتها من ليتوانيا عام 2003 ‏بمبادرة من البروفيسورة فالنتينا داغينيه من جامعة فيلنيوس، ونُظّمت نسخته الأولى عام 2004، قبل أن تتوسع المشاركة ‏فيه لتشمل أكثر من 60 دولة حول العالم.‏

وتعني كلمة بيبرس (‏Bebras‏) باللغة الليتوانية “القندس”، وهو الحيوان الذي اختير رمزاً للتحدي لما يتميز به من ذكاء ‏ومثابرة وعمل دؤوب وقدرة على إيجاد الحلول، وهي صفات أراد مؤسسو المبادرة أن تعكس طبيعة المهارات التي يسعى ‏التحدي إلى تنميتها لدى الطلاب.‏