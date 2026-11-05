وزارة الصناعة تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون الاستثماري والصناعي

دمشق-سانا
بحث مدير التخطيط والاستثمار في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك أسامة العمر، مع وفد من مجلس الأعمال التركي-السوري برئاسة محسوم ألتونكايا رئيس المجلس، آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز حضور المستثمرين الأتراك في السوق السورية.
وذكرت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ولا سيما في المجالات الصناعية والاقتصادية، بما يدعم تطوير القطاع الصناعي ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة والاستثمار.
تسهيلات للمستثمرين الأتراك
وأكد العمر حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأتراك وتبسيط الإجراءات المتعلقة باستثماراتهم، والعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وكانت دمشق استضافت في الـ 26 من آب الماضي ملتقى رجال الأعمال السوري التركي بمشاركة 40 شركة تركية من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وإطلاق مشاريع مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع مجالات التعاون بين قطاعي الأعمال السوري والتركي.