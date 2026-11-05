وزارة الصناعة تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون الاستثماري والصناعي

دمشق-سانا ‏

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بحث مدير التخطيط والاستثمار في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك أسامة ‏العمر، مع وفد من مجلس الأعمال التركي-السوري برئاسة محسوم ألتونكايا رئيس ال‏مجلس، آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ‏وسبل تعزيز حضور المستثمرين الأتراك في السوق السورية.‏

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وذكرت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التواصل ‏وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ولا سيما في المجالات الصناعية والاقتصادية، بما يدعم ‏تطوير القطاع الصناعي ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة والاستثمار.‏

تسهيلات للمستثمرين الأتراك

وأكد العمر حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأتراك وتبسيط الإجراءات ‏المتعلقة باستثماراتهم، والعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تعزيز التعاون ‏الاقتصادي بين البلدين.‏

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وكانت دمشق استضافت في الـ 26 من آب الماضي ملتقى رجال الأعمال السوري التركي ‏بمشاركة 40 شركة تركية من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، بهدف تعزيز الشراكات ‏الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وإطلاق مشاريع مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري، ‏وتوسيع مجالات التعاون بين قطاعي الأعمال السوري والتركي.‏