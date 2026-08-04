توقيع عقد لإنشاء أول مول صناعي متكامل في مدينة الشيخ نجار بحلب

حلب-سانا‏

وقّعت إدارة مدينة الشيخ نجار الصناعية في مدينة الشيخ نجار الصناعية، اليوم الثلاثاء، عقداً استثمارياً مع شركة «أسفكس للتجارة» (‏Asphix ‎Trading‏)، لإنشاء أول ‏مول صناعي متكامل في المنطقة الصناعية من الفئة الثانية، وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل ‌‏(‏BOT‏) لمدة 25 عاماً، ‏بهدف تأمين مستلزمات الإنتاج، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المدينة.‏

وأوضح المدير العام لمدينة الشيخ نجار الصناعية يوسف الفتوح، في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يشكل خطوة مهمة ‌‏للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والصناعيين والعمال، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز التنمية ‌‏الصناعية في محافظة حلب.‏

يمتد على 3200 متر مربع‎ ‎

من جهته، بيّن رئيس فرع هيئة الاستثمار السورية في حلب حازم لطفي أن المشروع يمتد على مساحة 3200 متر مربع، ‌‏ويتألف من ثلاثة طوابق مخصصة لعرض العدد والمعدات والمستلزمات الصناعية، لافتاً إلى أن مدة تنفيذه تبلغ عامين.‏

وأشار لطفي إلى أن المول سيعمل على استقطاب الوكالات والخدمات التخصصية، ويأتي ضمن سلسلة من المشاريع ‌‏الاستثمارية المقرر تنفيذها في مدينة الشيخ نجار الصناعية.‏

يضم مكاتب تجارية وصالات عرض ‌‎

بدوره، أوضح وكيل شركة «أسفكس للتجارة» بسام غباش، أن المشروع يضم مكاتب تجارية وصالات عرض دائمة داخلية ‌‏وخارجية، ومستودعات ومرافق خدمية لمستلزمات الإنتاج، بما يتيح الربط المباشر بين الموردين والمنشآت الصناعية، ‏ولا ‏سيما في قطاعي النسيج والحديد.‏

ولفت غباش إلى أن إدارة المول ستستفيد من الخبرات الخارجية المتخصصة في تشغيل المراكز التجارية والصناعية، بما ‌‏يضمن توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين والمعامل.‏

ويذكر أن شركة «أسفكس للتجارة» (‏Asphix Trading‏) هي شركة متخصصة في التجارة الدولية والعامة، مقرها دبي، ‏ومسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة (‏DMCC‏).‏

ويأتي المشروع في إطار خطة تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية في مدينة الشيخ نجار الصناعية، وتسهيل وصول ‌‏المنشآت إلى مدخلات الإنتاج، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية والاقتصادية في المحافظة.‏

وتعد مدينة الشيخ نجار، التي تأسست عام 2004، من أكبر المدن الصناعية في سوريا، وتمتد على مساحة تقارب 4412 ‌‌‏هكتاراً، وتضم قطاعات صناعية متنوعة، أبرزها النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية.‏