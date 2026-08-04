توقيع عقد لإنشاء أول مول صناعي متكامل في مدينة الشيخ نجار بحلب

حلب-سانا
وقّعت إدارة مدينة الشيخ نجار الصناعية في مدينة الشيخ نجار الصناعية، اليوم الثلاثاء، عقداً استثمارياً مع شركة «أسفكس للتجارة» (Asphix Trading)، لإنشاء أول مول صناعي متكامل في المنطقة الصناعية من الفئة الثانية، وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) لمدة 25 عاماً، بهدف تأمين مستلزمات الإنتاج، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المدينة.
وأوضح المدير العام لمدينة الشيخ نجار الصناعية يوسف الفتوح، في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يشكل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والصناعيين والعمال، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز التنمية الصناعية في محافظة حلب.
يمتد على 3200 متر مربع
من جهته، بيّن رئيس فرع هيئة الاستثمار السورية في حلب حازم لطفي أن المشروع يمتد على مساحة 3200 متر مربع، ويتألف من ثلاثة طوابق مخصصة لعرض العدد والمعدات والمستلزمات الصناعية، لافتاً إلى أن مدة تنفيذه تبلغ عامين.
وأشار لطفي إلى أن المول سيعمل على استقطاب الوكالات والخدمات التخصصية، ويأتي ضمن سلسلة من المشاريع الاستثمارية المقرر تنفيذها في مدينة الشيخ نجار الصناعية.
يضم مكاتب تجارية وصالات عرض
بدوره، أوضح وكيل شركة «أسفكس للتجارة» بسام غباش، أن المشروع يضم مكاتب تجارية وصالات عرض دائمة داخلية وخارجية، ومستودعات ومرافق خدمية لمستلزمات الإنتاج، بما يتيح الربط المباشر بين الموردين والمنشآت الصناعية، ولا سيما في قطاعي النسيج والحديد.
ولفت غباش إلى أن إدارة المول ستستفيد من الخبرات الخارجية المتخصصة في تشغيل المراكز التجارية والصناعية، بما يضمن توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين والمعامل.
ويذكر أن شركة «أسفكس للتجارة» (Asphix Trading) هي شركة متخصصة في التجارة الدولية والعامة، مقرها دبي، ومسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC).
ويأتي المشروع في إطار خطة تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية في مدينة الشيخ نجار الصناعية، وتسهيل وصول المنشآت إلى مدخلات الإنتاج، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية والاقتصادية في المحافظة.
وتعد مدينة الشيخ نجار، التي تأسست عام 2004، من أكبر المدن الصناعية في سوريا، وتمتد على مساحة تقارب 4412 هكتاراً، وتضم قطاعات صناعية متنوعة، أبرزها النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية.