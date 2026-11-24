دمشق-سانا
تفرض ندرة المياه في بادية ديرالزور أعباء متزايدة على مربي الثروة الحيوانية، في ظل جفاف الآبار وتراجع المراعي وارتفاع تكاليف تأمين المياه ونقلها، إذ تستنزف ما يصل إلى 50% من التكاليف التشغيلية للمربين، بوجود أكثر من 2.6 مليون رأس من الأغنام في دير الزور.
وفي مواجهة هذا الواقع، تبرز منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، كمورد يمكن أن يسهم تأهيله في تخفيف حدة الشح وتعزيز استقرار النشاط الرعوي.
يقول مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية بيان العبدالله: إن منشآت حصاد مياه الأمطار تؤدي دوراً أساسياً في دعم استدامة المراعي وتربية المواشي، من خلال تجميع مياه الأمطار والسيول وتوفير مصادر مائية قريبة من مناطق الرعي، ما يخفف أعباء نقل المياه وتكاليف التربية.
25 سداً تخزينياً و140 حفرة
ويبين العبدالله أن البادية السورية تضم 25 سداً تخزينياً و20 سداً انتشارياً و140 حفرة تخزينية وأكثر من 1000 بئر رومانية، موضحاً أن السدود والسدات والحفائر والآبار تؤدي أدواراً متكاملة، فالسدود تجمع المياه السطحية وتساعد على إبقائها في الأرض لخدمة المراعي، والحفائر توفر نقاط مياه للماشية، بينما تؤمن الآبار إمدادات مائية احتياطية على مدار العام.
ويلفت العبدالله إلى أن نقص المياه يهدد استمرار المربين في مناطق الرعي، ويدفعهم إلى التنقل أو شراء المياه والأعلاف، وقد يضطرهم إلى بيع مواشيهم.
ويؤكد أهمية تأهيل الآبار والخزانات، وإزالة الطمي من السدود، وتنظيم الرعي، وزراعة نباتات مقاومة للجفاف لتأمين مصادر مياه وأعلاف مستدامة.
80 بالمئة من السدود التخزينية تحتاج تأهيل
يوضح العبدالله أن التقييم الميداني يظهر حاجة 80 بالمئة من السدود التخزينية إلى إعادة التأهيل، و50 بالمئة من الحفر التخزينية والسدود الانتشارية إلى إزالة الطمي والصيانة، ما يحد من قدرتها على تخزين المياه والاستفادة منها خلال فترات الجفاف.
ويضيف أن مديرية الموارد المائية تنفذ أعمال إزالة الطمي والصيانة في عدد من المنشآت في بادية دير الزور، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تشمل سدة الناظرة بكمية طمي تبلغ 34 ألف متر مكعب، وحفيرة الناظرة التي تشهد أعمال تنفيذ بيتون مسلح للمفيض، وحفيرة الدفينة بـ90 ألف متر مكعب، وجويفان بـ98 ألف متر مكعب، والجيري بـ47 ألف متر مكعب، إضافة إلى حفائر الحصيان وشوال، وجميعها تقع ضمن بادية البشري.
ويبين أهمية توزيع مصادر المياه وتنظيم استخدامها لتجنب تركز القطعان في المناطق المتاحة مائياً، وما يسببه ذلك من ضغط رعوي وتدهور الغطاء النباتي، لافتاً إلى أن تأهيل المنشآت يجب أن يترافق مع إدارة ضخ المياه والطلب عليها لضمان استدامتها خلال سنوات الجفاف.
شح المياه يرفع تكاليف تربية المواشي
بدوره، يوضح رئيس دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة دير الزور محمد حيدر لـ سانا أن توافر المياه أو شحها يؤثر مباشرة في الجدوى الاقتصادية والإنتاجية لتربية المواشي، إذ تشكل تكاليف تأمين المياه ونقلها بالصهاريج ما بين 30 و50 بالمئة من التكاليف التشغيلية للمربين، ولا سيما خلال مواسم الجفاف.
ويشير حيدر إلى أن نقص المياه يضطر المربين إلى قطع مسافات تتجاوز عشرة كيلومترات لتأمين احتياجات قطعانهم، ما يزيد تكاليف النقل ويعرض الحيوانات للإجهاد الحراري ونفوق صغارها، فضلاً عن تراجع إنتاج الحليب بنسبة تصل إلى 40 بالمئة.
ويؤكد أهمية تعزيز مصادر المياه في البادية عبر الآبار والسدود ومنشآت حصاد الأمطار، لتخفيف الأعباء عن المربين ودعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
17 حفيرة و4 سدود تحتاج تأهيل
من جانبه يوضح مدير مديرية الموارد المائية في دير الزور حازم المحيسن أن منشآت حصاد مياه الأمطار في المحافظة تعاني التهالك، وبعضها خارج الخدمة، وتضم 17 حفيرة مائية و4 سدود.
وتُنشأ الحفيرات المائية ضمن مجاري الأودية لتجميع مياه الأمطار، ويتركز نحو 7 منها في بادية البشري، فيما تتوزع البقية في مناطق الشولا وكباجب وبسعلو والجزيرة.
ويشير المحيسن إلى أن معظم هذه المنشآت لم تخضع لأعمال التعزيل منذ نحو 15 عاماً، رغم الحاجة إلى تعزيلها سنوياً، ما يؤدي إلى تراكم الطمي والأتربة وتراجع قدرتها على التخزين.
وحسب المحيسن، تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للسدود نحو 11.5 مليون متر مكعب، منها 10 ملايين متر مكعب في سد معيزيلة، ونحو 1.5 مليون متر مكعب في ثلاثة سدود بمنطقة الجزيرة، فيما تصل كمية المياه المخزنة في الحفيرات إلى نحو مليون متر مكعب، ويتجاوز حجم الطمي فيها 8 بالمئة، الأمر الذي يحد من كفاءة التخزين.
ويلفت إلى أن المياه المتجمعة في هذه المنشآت تغطي احتياجات الرعي والتجمعات السكانية المحيطة بها، إلا أن كميات التخزين تبقى محدودة مقارنة بالاحتياجات، ما يجعل صيانة المنشآت ورفع كفاءتها أمر ضروري.
أعباء إضافية
يوضح المحيسن أن نقص الآليات وارتفاع تكاليف المحروقات يؤخران تأهيل منشآت حصاد المياه، مشيراً إلى أن مديرية الموارد المائية بدأت أعمال الصيانة بعد تأمين واستعارة عدد من المعدات.
ويلفت إلى أن الأعمال تشمل خلال العام الجاري صيانة سدود معيزيلة ووادي البقر، والبدء بتأهيل حفيرة الناظرة، على أن تُستكمل أعمال التأهيل الشامل بعد انتهاء موسم الأمطار.
ويشير إلى أن وجود الألغام في محيط نحو 5 إلى 6 حفيرات تحدياً إضافياً أمام تنفيذ أعمال الصيانة والاستفادة من بعض المنشآت.
كما تنعكس إتاحة مصادر مياه قريبة من مناطق الرعي على الأعباء اليومية للمربين، ويقدر المحيسن عدد المستفيدين من كل حفيرة بنحو 100 عائلة، موضحاً أن تكلفة أجور نقل المياه لمرة واحدة تصل إلى 600 ألف ليرة سورية جديدة، ما يشكل عبئاً مالياً على المربين.
ويقول مربي الأغنام أبو محمود الخليل، من ريف دير الزور الشرقي: إن شح المياه يدفع المربين إلى التنقل المستمر بقطعانهم بحثاً عن مصادر قريبة، أو نقل المياه من مصادر بعيدة، ما يزيد الأعباء المرتبطة بتربية المواشي.
ويوضح أن منشآت حصاد الأمطار تقرّب مصادر المياه من المراعي، وتخفف اعتماد المربين على الصهاريج ونفقات تأمين المياه، ما يتيح توجيه موارد أكبر للأعلاف ورعاية المواشي.
مواقع جديدة لتوسيع حصاد مياه الأمطار
ويوضح المحيسن أن المديرية تعاين مواقع تدفق السيول، ولا سيما في منطقة الكبر، لتحديد مواقع إنشاء حفائر مائية، بالتوازي مع دراسة الأودية الأخرى، ضمن خطة للتوسع بمنشآت حصاد الأمطار وتخزينها، وتعزيز الموارد المائية والحد من أضرار الفيضانات على الطرقات.
وتغطي البادية أكثر من 55 % من مساحة سوريا، فيما تبلغ مساحة البادية في محافظة دير الزور نحو 3 ملايين هكتار، من أصل نحو 10.2 ملايين هكتار على مستوى سوريا، حسب الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
ووفق إحصاءات دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة دير الزور لعام 2026 فقد بلغ حجم الثروة الحيوانية في المحافظة أكثر من ثلاثة ملايين موزعة إلى مليونين و653 ألفاً و308 رؤوس من الأغنام، و237 ألفاً و333 رأساً من الماعز، و103 آلاف و614 رأساً من الأبقار، و13 ألفاً و116 رأساً من الإبل، إضافة إلى أربعة آلاف و776 رأساً من الخيل و136 رأساً من الجاموس، وألفين و165 خلية نحل.