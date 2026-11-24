دمشق-سانا

تفرض ندرة المياه في بادية ديرالزور أعباء متزايدة على مربي الثروة الحيوانية، في ‏ظل جفاف الآبار وتراجع المراعي وارتفاع تكاليف تأمين المياه ونقلها، إذ تستنزف ما ‏يصل إلى 50% من التكاليف التشغيلية للمربين، بوجود أكثر من 2.6 مليون رأس من ‏الأغنام في دير الزور.‏

وفي مواجهة هذا الواقع، تبرز منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، كمورد يمكن أن ‏يسهم تأهيله في تخفيف حدة الشح وتعزيز استقرار النشاط الرعوي.‏

يقول مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية بيان العبدالله: إن منشآت ‏حصاد مياه الأمطار تؤدي دوراً أساسياً في دعم استدامة المراعي وتربية المواشي، من ‏خلال تجميع مياه الأمطار والسيول وتوفير مصادر مائية قريبة من مناطق الرعي، ما ‏يخفف أعباء نقل المياه وتكاليف التربية.‏

‏25 سداً تخزينياً و140 حفرة

ويبين العبدالله أن البادية السورية تضم 25 سداً تخزينياً و20 سداً انتشارياً و140 ‏حفرة تخزينية وأكثر من 1000 بئر رومانية، موضحاً أن السدود والسدات والحفائر ‏والآبار تؤدي أدواراً متكاملة، فالسدود تجمع المياه السطحية وتساعد على إبقائها في ‏الأرض لخدمة المراعي، والحفائر توفر نقاط مياه للماشية، بينما تؤمن الآبار إمدادات ‏مائية احتياطية على مدار العام.‏

ويلفت العبدالله إلى أن نقص المياه يهدد استمرار المربين في مناطق الرعي، ويدفعهم ‏إلى التنقل أو شراء المياه والأعلاف، وقد يضطرهم إلى بيع مواشيهم.‏

ويؤكد أهمية تأهيل الآبار والخزانات، وإزالة الطمي من السدود، وتنظيم الرعي، وزراعة ‏نباتات مقاومة للجفاف لتأمين مصادر مياه وأعلاف مستدامة.‏

‏80 بالمئة من السدود التخزينية تحتاج تأهيل

يوضح العبدالله أن التقييم الميداني يظهر حاجة 80 بالمئة من السدود التخزينية إلى ‏إعادة التأهيل، و50 بالمئة من الحفر التخزينية والسدود الانتشارية إلى إزالة الطمي ‏والصيانة، ما يحد من قدرتها على تخزين المياه والاستفادة منها خلال فترات الجفاف.‏

ويضيف أن مديرية الموارد المائية تنفذ أعمال إزالة الطمي والصيانة في عدد من ‏المنشآت في بادية دير الزور، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تشمل سدة الناظرة بكمية ‏طمي تبلغ 34 ألف متر مكعب، وحفيرة الناظرة التي تشهد أعمال تنفيذ بيتون مسلح ‏للمفيض، وحفيرة الدفينة بـ90 ألف متر مكعب، وجويفان بـ98 ألف متر مكعب، ‏والجيري بـ47 ألف متر مكعب، إضافة إلى حفائر الحصيان وشوال، وجميعها تقع ‏ضمن بادية البشري.‏

ويبين أهمية توزيع مصادر المياه وتنظيم استخدامها لتجنب تركز القطعان في المناطق ‏المتاحة مائياً، وما يسببه ذلك من ضغط رعوي وتدهور الغطاء النباتي، لافتاً إلى أن ‏تأهيل المنشآت يجب أن يترافق مع إدارة ضخ المياه والطلب عليها لضمان استدامتها ‏خلال سنوات الجفاف. ‏

شح المياه يرفع تكاليف تربية المواشي

بدوره، يوضح رئيس دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة دير الزور محمد ‏حيدر لـ سانا أن توافر المياه أو شحها يؤثر مباشرة في الجدوى الاقتصادية والإنتاجية ‏لتربية المواشي، إذ تشكل تكاليف تأمين المياه ونقلها بالصهاريج ما بين 30 و50 ‏بالمئة من التكاليف التشغيلية للمربين، ولا سيما خلال مواسم الجفاف.‏

ويشير حيدر إلى أن نقص المياه يضطر المربين إلى قطع مسافات تتجاوز عشرة ‏كيلومترات لتأمين احتياجات قطعانهم، ما يزيد تكاليف النقل ويعرض الحيوانات ‏للإجهاد الحراري ونفوق صغارها، فضلاً عن تراجع إنتاج الحليب بنسبة تصل إلى 40 ‏بالمئة.‏

ويؤكد أهمية تعزيز مصادر المياه في البادية عبر الآبار والسدود ومنشآت حصاد ‏الأمطار، لتخفيف الأعباء عن المربين ودعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.‏

‏17 حفيرة و4 سدود تحتاج تأهيل

من جانبه يوضح مدير مديرية الموارد المائية في دير الزور حازم المحيسن أن منشآت ‏حصاد مياه الأمطار في المحافظة تعاني التهالك، وبعضها خارج الخدمة، وتضم 17 ‏حفيرة مائية و4 سدود.‏

وتُنشأ الحفيرات المائية ضمن مجاري الأودية لتجميع مياه الأمطار، ويتركز نحو 7 ‏منها في بادية البشري، فيما تتوزع البقية في مناطق الشولا وكباجب وبسعلو والجزيرة.‏

ويشير المحيسن إلى أن معظم هذه المنشآت لم تخضع لأعمال التعزيل منذ نحو 15 ‏عاماً، رغم الحاجة إلى تعزيلها سنوياً، ما يؤدي إلى تراكم الطمي والأتربة وتراجع ‏قدرتها على التخزين.‏

وحسب المحيسن، تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للسدود نحو 11.5 مليون متر ‏مكعب، منها 10 ملايين متر مكعب في سد معيزيلة، ونحو 1.5 مليون متر مكعب ‏في ثلاثة سدود بمنطقة الجزيرة، فيما تصل كمية المياه المخزنة في الحفيرات إلى نحو ‏مليون متر مكعب، ويتجاوز حجم الطمي فيها 8 بالمئة، الأمر الذي يحد من كفاءة ‏التخزين.‏

ويلفت إلى أن المياه المتجمعة في هذه المنشآت تغطي احتياجات الرعي والتجمعات ‏السكانية المحيطة بها، إلا أن كميات التخزين تبقى محدودة مقارنة بالاحتياجات، ما ‏يجعل صيانة المنشآت ورفع كفاءتها أمر ضروري.‏

أعباء إضافية

يوضح المحيسن أن نقص الآليات وارتفاع تكاليف المحروقات يؤخران تأهيل منشآت ‏حصاد المياه، مشيراً إلى أن مديرية الموارد المائية ‏بدأت أعمال الصيانة بعد تأمين ‏واستعارة عدد من المعدات.‏

‏ ويلفت إلى أن الأعمال تشمل خلال العام الجاري صيانة سدود معيزيلة ووادي البقر، ‏والبدء بتأهيل حفيرة الناظرة، على أن تُستكمل أعمال التأهيل الشامل بعد انتهاء موسم ‏الأمطار.‏

ويشير إلى أن وجود الألغام في محيط نحو 5 إلى 6 حفيرات تحدياً إضافياً أمام تنفيذ ‏أعمال الصيانة والاستفادة من بعض المنشآت.‏

كما تنعكس إتاحة مصادر مياه قريبة من مناطق الرعي على الأعباء اليومية للمربين، ‏ويقدر المحيسن عدد المستفيدين من كل حفيرة بنحو 100 عائلة، موضحاً أن تكلفة ‏أجور نقل المياه لمرة واحدة تصل إلى 600 ألف ليرة سورية جديدة، ما يشكل عبئاً ‏مالياً على المربين.‏

ويقول مربي الأغنام أبو محمود الخليل، من ريف دير الزور الشرقي: إن شح المياه ‏يدفع المربين إلى التنقل المستمر بقطعانهم بحثاً عن مصادر قريبة، أو نقل المياه من ‏مصادر بعيدة، ما يزيد الأعباء المرتبطة بتربية المواشي.‏

ويوضح أن منشآت حصاد الأمطار تقرّب مصادر المياه من المراعي، وتخفف اعتماد ‏المربين على الصهاريج ونفقات تأمين المياه، ما يتيح توجيه موارد أكبر للأعلاف ‏ورعاية المواشي.‏

مواقع جديدة لتوسيع حصاد مياه الأمطار

ويوضح المحيسن أن المديرية تعاين مواقع تدفق السيول، ولا سيما في منطقة الكبر، ‏لتحديد مواقع إنشاء حفائر مائية، بالتوازي مع دراسة الأودية الأخرى، ضمن خطة ‏للتوسع بمنشآت حصاد الأمطار وتخزينها، وتعزيز الموارد المائية والحد من أضرار ‏الفيضانات على الطرقات.‏

وتغطي البادية أكثر من 55 % من مساحة سوريا، فيما تبلغ مساحة البادية في ‏محافظة دير الزور نحو 3 ملايين هكتار، من أصل نحو 10.2 ملايين هكتار على ‏مستوى سوريا، حسب الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.‏

ووفق إحصاءات دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة دير الزور لعام ‌‏2026 فقد بلغ حجم الثروة الحيوانية في المحافظة أكثر من ثلاثة ملايين موزعة إلى ‏مليونين و653 ألفاً ‏و308 رؤوس من الأغنام، و237 ألفاً و333 رأساً من الماعز، ‏و103 آلاف و614 ‏رأساً من الأبقار، و13 ألفاً و116 رأساً من الإبل، إضافة إلى ‏أربعة آلاف و776 ‏رأساً من الخيل و136 رأساً من الجاموس، وألفين و165 خلية ‏نحل.‏