مدير سياحة درعا لـ سانا: تفعيل مراكز الاستعلامات في مقدمة الأولويات

درعا-سانا

أكد مدير السياحة في محافظة درعا جهاد قويدر أن مديرية السياحة تضع إعادة تفعيل المراكز السياحية وخدمات الاستعلامات في مقدمة أولوياتها للمرحلة المقبلة بالتنسيق مع وزارة السياحة والجهات المحلية، في وقت تتزايد فيه مطالبات شعبية وسياحية بضرورة إعادة تفعيل مركز الاستعلامات السياحي في مدينة بصرى الشام الأثرية بريف المحافظة.

وأوضح قويدر في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء أنه تم اعتماد مركز الاستعلامات السياحي في مدينة بصرى الشام الذي يقدم خدمات الترويج السياحي وترتيب زيارة الوفود السياحية وتوزيع البروشورات التعريفية بالأماكن الأثرية والسياحية، إضافة إلى تأهيل فندق بصرى الشام والملحقات التابعة له من حدائق وملاعب وأماكن استراحات.

كما أشار قويدر إلى أنه سيتم تأهيل الكوادر السياحية في مركز الاستعلامات لتكون قادرة على تحمل المسؤولية للمرحلة المقبلة، إضافة الى رفده بكوادر شابة جديدة مؤهلة ومختصة من خلال إجراء مسابقة تعلن عنها وزارة السياحة.

جهود محلية ودعم لوجستي

من جانبه أشار رئيس مجلس مدينة بصرى الشام المهندس عبد الله أحمد المقداد في تصريح مماثل إلى استعداد مجلس المدينة لتقديم كل التسهيلات والدعم اللوجستي الدائم لإعادة الروح إلى هذا المركز الحيوي بالتعاون مع مديرية السياحة والمجتمع المحلي.

وبين المقداد أن مدينة بصرى الشام الأثرية تمتلك مقومات سياحية فريدة تتجاوز المسرح والقلعة لتشمل الجامع العمري وسرير بنت الملك والكاتدرائية والأسواق القديمة.

ونوه بأن إعادة تأهيل مركز الاستعلامات السياحي الواقع في مدخل المدينة الأثرية سيسهم في ربط هذه المواقع ببعض ويضمن توجيه السياح بشكل أمن ومنظم، ويساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية عبر ربط الزوار بأسواق المهن التراثية والفنادق والمطاعم المحلية.

حاجة ملحة لخدمة السائح

بدوره أوضح الدليل السياحي رضوان حسن أن غياب مركز الاستعلامات السياحي الفعال يشكل عبئاً على المجموعات السياحية والزوار الفرديين الذين يفتقدون أحياناً إلى المعلومة الدقيقة والسريعة أثناء وصولهم.

وأكد حسن أن وجود مركز مدعم بأحدث التقنيات هو حاجة ملحة حيث يشعر السائح بالراحة والأمان ويحميه من العشوائية ويوفر له مسارات واضحة لاكتشاف معالم وخبايا بصرى الأثرية.

ويشكل إعادة تفعيل مركز الاستعلامات السياحي في مدينة بصرى الشام الأثرية، ركيزة أساسية في تقديم الخدمات الإرشادية والترويجية للزوار، ودعم جهود تعافي القطاع السياحي في واحدة من أهم المدن المسجلة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “يونسكو”.