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بدء مشروع تأهيل الحديقة الرئيسية في الطبقة ضمن حملة “طبقتنا أبشري بالخير”

 ​الرقة-سانا
 
بدأت الورشات الفنية التابعة لمجلس مدينة الطبقة، اليوم الإثنين، تنفيذ مشروع تأهيل الحديقة الرئيسية في المدينة، ضمن حملة «طبقتنا أبشري بالخير»، التي تتضمن مجموعة من المشاريع والأعمال الخدمية وتأهيل البنية التحتية، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وإضفاء طابع جمالي وحضاري على المدينة ومرافقها.

عبد الجواد الشريدة رئيس مجلس مدينة الطبقة بدء مشروع تأهيل الحديقة الرئيسية في الطبقة ضمن حملة "طبقتنا أبشري بالخير"

وأوضح رئيس مجلس مدينة الطبقة عبد الجواد الشريدة، في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يُنفذ على مساحة تبلغ نحو أربعة دونمات في الحديقة الواقعة على الشارع الرئيس بمنطقة وادي محوك، على مرحلتين، تشمل الأولى تأهيل البنية التحتية، والثانية أعمال الترميم والتجميل، بما فيها التشجير وزراعة المساحات الخضراء وتجهيز ملاعب للأطفال.

​​وبيّن الشريدة أن مشاريع الحملة تشمل أيضاً، تنفيذ مشروع المجبول الإسفلتي داخل المدينة بطول يصل إلى 8 كيلومترات، وإعادة تأهيل الإنارة بالكامل، إضافة إلى تأهيل المدخل الرئيس للمدينة عبر شارع الكورنيش، والدوارات والحدائق والجزر الموجودة على الطريق بطول نحو 7 كيلومترات، لافتاً إلى أن نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية في هذا المشروع بلغت نحو 80 بالمئة.
 
ولفت الشريدة إلى أن العمل يستهدف الشوارع وفقاً للأولويات، ولا سيما المتضررة كلياً، بطول يصل إلى 8 كيلومترات ضمن أحياء المدينة، على أن تُستكمل أعمال تأهيل بقية الشوارع المتضررة خلال عام 2027. 

أحمد الصالح من أهالي مدينة الطبقة بدء مشروع تأهيل الحديقة الرئيسية في الطبقة ضمن حملة "طبقتنا أبشري بالخير"

​​من جانبهم، أعرب عدد من أهالي الطبقة عن رضاهم عن التحسن الخدمي المتوقع من الحملة، حيث أكد المواطن أحمد الصالح أهمية صيانة الطرقات المتضررة، فيما طالب المواطن عكلة الحسين بالإسراع في التنفيذ، والاهتمام بالمرافق الرياضية والترفيهية المخصصة للأطفال.

وكانت حملة «طبقتنا أبشري بالخير» انطلقت في أواخر أيلول الماضي، لتشمل مدينة الطبقة وأحياءها كافة، وفقاً لأولويات كل حي.
 

IMG 15591111111111 بدء مشروع تأهيل الحديقة الرئيسية في الطبقة ضمن حملة "طبقتنا أبشري بالخير"
IMG 1551 1 بدء مشروع تأهيل الحديقة الرئيسية في الطبقة ضمن حملة "طبقتنا أبشري بالخير"
IMG 1556 بدء مشروع تأهيل الحديقة الرئيسية في الطبقة ضمن حملة "طبقتنا أبشري بالخير"
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