بدء مشروع تأهيل الحديقة الرئيسية في الطبقة ضمن حملة “طبقتنا أبشري بالخير”

​الرقة-سانا



بدأت الورشات الفنية التابعة لمجلس مدينة الطبقة، اليوم الإثنين، تنفيذ مشروع تأهيل الحديقة الرئيسية في المدينة، ضمن حملة «طبقتنا أبشري بالخير»، التي تتضمن مجموعة من المشاريع والأعمال الخدمية وتأهيل البنية التحتية، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وإضفاء طابع جمالي وحضاري على المدينة ومرافقها.

وأوضح رئيس مجلس مدينة الطبقة عبد الجواد الشريدة، في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يُنفذ على مساحة تبلغ نحو أربعة دونمات في الحديقة الواقعة على الشارع الرئيس بمنطقة وادي محوك، على مرحلتين، تشمل الأولى تأهيل البنية التحتية، والثانية أعمال الترميم والتجميل، بما فيها التشجير وزراعة المساحات الخضراء وتجهيز ملاعب للأطفال.

​​وبيّن الشريدة أن مشاريع الحملة تشمل أيضاً، تنفيذ مشروع المجبول الإسفلتي داخل المدينة بطول يصل إلى 8 كيلومترات، وإعادة تأهيل الإنارة بالكامل، إضافة إلى تأهيل المدخل الرئيس للمدينة عبر شارع الكورنيش، والدوارات والحدائق والجزر الموجودة على الطريق بطول نحو 7 كيلومترات، لافتاً إلى أن نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية في هذا المشروع بلغت نحو 80 بالمئة.



ولفت الشريدة إلى أن العمل يستهدف الشوارع وفقاً للأولويات، ولا سيما المتضررة كلياً، بطول يصل إلى 8 كيلومترات ضمن أحياء المدينة، على أن تُستكمل أعمال تأهيل بقية الشوارع المتضررة خلال عام 2027.

​​من جانبهم، أعرب عدد من أهالي الطبقة عن رضاهم عن التحسن الخدمي المتوقع من الحملة، حيث أكد المواطن أحمد الصالح أهمية صيانة الطرقات المتضررة، فيما طالب المواطن عكلة الحسين بالإسراع في التنفيذ، والاهتمام بالمرافق الرياضية والترفيهية المخصصة للأطفال.

وكانت حملة «طبقتنا أبشري بالخير» انطلقت في أواخر أيلول الماضي، لتشمل مدينة الطبقة وأحياءها كافة، وفقاً لأولويات كل حي.

