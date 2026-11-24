حماة-سانا
شهدت فعاليات معرض حماة للكتاب منذ انطلاقها مطلع الأسبوع الجاري إقبالاً لافتاً من مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا سيما الشباب الذين أظهروا اهتمامهم بشراء الكتب واكتشاف إصدارات جديدة، ما يسلط الضوء على أهمية المعارض في تشجيع القراءة وتعزيز علاقة الأجيال الجديدة بالكتاب، في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي.
ويؤكد هذا الحضور الكثيف الذي رافقته حركة شرائية نشطة وتفاعل واسع مع الندوات والأنشطة الثقافية المرافقة للمعرض، أنه يعول عليه مستقبلاً بأن يشكل تظاهرة ثقافية سنوية لا غنى عنها بالمشهد الفكري في محافظة حماة.
سانا زارت المعرض وتجولت في أجنحته والتقت عدداً من المشاركين والضيوف، حيث أوضح مدير ومؤسس دار السنة الغراء في دمشق ياسر البستاني في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن إنشاء الدار تم بعد التحرير وهذه المشاركة هي الأولى للدار في معرض حماة للكتاب، مؤكداً إقبال الشباب الملفت على عدد من الكتب التي تعنى بالتعليم الديني.
مزايا المشاركة في معرض الكتاب
وأشار البستاني إلى أن للمشاركة في معرض الكتاب مزايا عدة منها لقاء أهل العلم والفكر والباحثين والكتّاب، إضافة إلى معرفة الإصدارات والعناوين الجديدة وترابط طلاب العلم فيما بينهم، بما يعود بالنفع على المشاريع البحثية والعلمية، مبيناً أن معارض الكتاب تعتبر مساحة رحبة لترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع ونشر المعارف والعلوم.
ولفت ممثل دار غرناطة للنشر والتوزيع الكويتية والتركية سالم الشبيب في تصريح مماثل، إلى أن الدار تعتزم مستقبلاً تأسيس فرع لها في سوريا، مشيراً إلى ان هذه المشاركة هي الرابعة للدار في سوريا، بعد معارض دمشق الدولي في دمشق وفي إدلب وطرطوس، مبيناً أن الشباب يهتمون بالكتب الدينية والأدبية كالروايات الحديثة وكتب التطوير الذاتي.
ودعا إلى زيادة عدد المعارض لتشجيع الإقبال على قراءة الكتب لنهل العلوم والمعارف ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، على اعتبار أن قراءة الكتب هي مفتاح تكوين الشخصية وبناء الوعي والإدراك.
شغف الشباب بالقراءة ومطالعة الروايات
من جهته، أوضح الناشط المجتمعي في حماة بلال العطار، أن ما دفعه لزيارة المعرض شغفه الدائم بالقراءة ومطالعة الروايات، لافتاً إلى أن المعرض يحظى بتنوع واسع في عناوين الكتب التي يضمها، ومنها الدينية والفكرية والادبية.
وبين العطار أن هناك عودة واضحة وقوية للشباب نحو الكتاب بعدما أشبعوا من وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي، لأن الكتاب هو أصل نقل العلوم والمعارف والثقافات، وهذا ما يفسر زيادة الإقبال على المعارض مؤخراً من قبل الشباب المثقف والمهتم.
زيارة المعرض للتعرف على أحدث الإصدارات
من جانبه لفت طالب كلية الطب البشري موفق البغدادي، إلى أن ما شجعه لزيارة معرض الكتاب هو التعرف على احدث الاصدارات، ولا سيما في مجالات الكتب الدينية والعلمية بالاضافة إلى الاطلاع على بعض الكتب التي كانت ممنوعة إبان النظام البائد ضمن نهجه في التضييق على الفكر.
وأشار البغدادي إلى أن ما يميز المعرض هو مشاركة عدد ليس بالقليل من دور النشر المحلية والعربية، ومنها قادمة من مصر والعراق والكويت والأردن وغيرها، الأمر الذي ساهم في إغناء عناوين وإصدارات الكتب المعروضة، داعياً المعنيين في مديرية الثقافة وجامعة حماة إلى إقامة معرض الكتاب سنوياً لتشجيع الشباب على القراءة.
كما أكد أشرف الناعم أن المعرض فرصة مهمة للاطلاع على أحدث إصدارات الكتب والمراجع الطبية، كونه يدرس في هذا المجال، لافتاً إلى الإقبال الكبير على المعرض من قبل زملائه واساتذته لنفس الغرض.
وكانت فعاليات معرض حماة للكتاب الذي تنظمه جامعة حماة بالتعاون مع مديرية الثقافة، انطلقت في كلية الطب البيطري بالجامعة في 22 الشهر الجاري، بمشاركة 60 وكالة ودار نشر سورية وعربية، تقدم نحو 100 ألف إصدار تغطي طيفاً واسعاً من الاهتمامات الثقافية والعلمية والأدبية.