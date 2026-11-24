حماة-سانا‏

شهدت فعاليات معرض حماة للكتاب منذ انطلاقها مطلع الأسبوع الجاري إقبالاً لافتاً من مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا سيما ‏الشباب الذين أظهروا اهتمامهم بشراء الكتب واكتشاف إصدارات جديدة، ما يسلط الضوء على أهمية المعارض في تشجيع ‏القراءة وتعزيز علاقة الأجيال الجديدة بالكتاب، في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي.‏

ويؤكد هذا الحضور الكثيف الذي رافقته حركة شرائية نشطة وتفاعل واسع مع الندوات والأنشطة الثقافية المرافقة للمعرض، ‏أنه يعول عليه مستقبلاً بأن يشكل تظاهرة ثقافية سنوية لا غنى عنها بالمشهد الفكري في محافظة حماة.‏

سانا زارت المعرض وتجولت في أجنحته والتقت عدداً من المشاركين والضيوف، حيث أوضح مدير ومؤسس دار السنة ‏الغراء في دمشق ياسر البستاني في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن إنشاء الدار تم بعد التحرير وهذه المشاركة هي ‏الأولى للدار في معرض حماة للكتاب، مؤكداً إقبال الشباب الملفت على عدد من الكتب التي تعنى بالتعليم الديني.‏

مزايا المشاركة في معرض الكتاب

وأشار البستاني إلى أن للمشاركة في معرض الكتاب مزايا عدة منها لقاء أهل العلم والفكر والباحثين والكتّاب، إضافة إلى ‏معرفة الإصدارات والعناوين الجديدة وترابط طلاب العلم فيما بينهم، بما يعود بالنفع على المشاريع البحثية والعلمية، مبيناً أن ‏معارض الكتاب تعتبر مساحة رحبة لترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع ونشر المعارف والعلوم.‏

ولفت ممثل دار غرناطة للنشر والتوزيع الكويتية والتركية سالم الشبيب في تصريح مماثل، إلى أن الدار تعتزم مستقبلاً ‏تأسيس فرع لها في سوريا، مشيراً إلى ان هذه المشاركة هي الرابعة للدار في سوريا، بعد معارض دمشق الدولي في دمشق ‏وفي إدلب وطرطوس، مبيناً أن الشباب يهتمون بالكتب الدينية والأدبية كالروايات الحديثة وكتب التطوير الذاتي.‏

ودعا إلى زيادة عدد المعارض لتشجيع الإقبال على قراءة الكتب لنهل العلوم والمعارف ومواكبة التطورات المتسارعة التي ‏يشهدها العالم اليوم، على اعتبار أن قراءة الكتب هي مفتاح تكوين الشخصية وبناء الوعي والإدراك.‏

شغف الشباب بالقراءة ومطالعة الروايات

من جهته، أوضح الناشط المجتمعي في حماة بلال العطار، أن ما دفعه لزيارة المعرض شغفه الدائم بالقراءة ومطالعة ‏الروايات، لافتاً إلى أن المعرض يحظى بتنوع واسع في عناوين الكتب التي يضمها، ومنها الدينية والفكرية والادبية.‏

وبين العطار أن هناك عودة واضحة وقوية للشباب نحو الكتاب بعدما أشبعوا من وسائل التواصل الاجتماعي والعالم ‏الافتراضي، لأن الكتاب هو أصل نقل العلوم والمعارف والثقافات، وهذا ما يفسر زيادة الإقبال على المعارض مؤخراً من قبل ‏الشباب المثقف والمهتم.‏

زيارة المعرض للتعرف على أحدث الإصدارات

من جانبه لفت طالب كلية الطب البشري موفق البغدادي، إلى أن ما شجعه لزيارة معرض الكتاب هو التعرف على احدث ‏الاصدارات، ولا سيما في مجالات الكتب الدينية والعلمية بالاضافة إلى الاطلاع على بعض الكتب التي كانت ممنوعة إبان ‏النظام البائد ضمن نهجه في التضييق على الفكر.‏

وأشار البغدادي إلى أن ما يميز المعرض هو مشاركة عدد ليس بالقليل من دور النشر المحلية والعربية، ومنها قادمة من ‏مصر والعراق والكويت والأردن وغيرها، الأمر الذي ساهم في إغناء عناوين وإصدارات الكتب المعروضة، داعياً المعنيين ‏في مديرية الثقافة وجامعة حماة إلى إقامة معرض الكتاب سنوياً لتشجيع الشباب على القراءة.‏

كما أكد أشرف الناعم أن المعرض فرصة مهمة للاطلاع على أحدث إصدارات الكتب والمراجع الطبية، كونه يدرس في ‏هذا المجال، لافتاً إلى الإقبال الكبير على المعرض من قبل زملائه واساتذته لنفس الغرض.‏

وكانت فعاليات معرض حماة للكتاب الذي تنظمه جامعة حماة بالتعاون مع ‏مديرية الثقافة، انطلقت في كلية الطب البيطري ‏بالجامعة في 22 الشهر الجاري، بمشاركة 60 وكالة ودار نشر سورية وعربية، ‏تقدم نحو 100 ألف إصدار تغطي طيفاً ‏واسعاً من الاهتمامات ‏الثقافية والعلمية والأدبية.‏