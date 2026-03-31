مديرية زراعة دمشق وريفها ومنظمة “أمل” تبحثان دعم سلاسل الأشجار المثمرة في دوما

ريف دمشق-سانا

بحث مدير الزراعة في دمشق وريفها زيد أبو عساف خلال اجتماع تنسيقي مع ممثلي منظمة “أمل” للإغاثة والتنمية اليوم الإثنين، آليات تنفيذ مشروع دعم سلاسل قيمة الأشجار المثمرة في دوما بريف دمشق، بما يسهم في تعزيز القطاع الزراعي ودعم الاقتصاد الريفي.

وأكد أبو عساف في الاجتماع أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة في دعم الأمن الغذائي المحلي، مشيراً إلى أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمنظمات التنموية يسهم في إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية الريفية، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يعزز استقرار المزارعين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وبين أبو عساف أن المشروع يستهدف نحو 400 مزارع في المنطقة، حيث استكملت الفرق الفنية مراحله التأسيسية، والتي تضمنت إنشاء مشتل متخصص لإنتاج الغراس المثمرة بطاقة تصل إلى 30 ألف غرسة سنوياً، ليشكل قاعدة مستدامة لتأمين أصناف عالية الجودة للمزارعين.

وأشار إلى أنه تم أيضاً الانتهاء من توزيع المدخلات الزراعية الأساسية، بما في ذلك شبكات الري الحديثة، والأسمدة العضوية، ومواد المكافحة الصديقة للبيئة.

وأوضح أبو عساف أن المشروع يركز على تنمية قدرات المزارعين من خلال برامج تدريبية مكثفة تهدف إلى تعزيز تبني الممارسات الزراعية الذكية مناخياً، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية عبر إنشاء ورشة تصنيع غذائي متكاملة تُدار بكوادر نسائية، لإنتاج المربيات والعصائر، بالتوازي مع تنظيم معارض تسويقية موسمية تضمن تصريف المنتجات بأسعار مناسبة.

يذكر أن منظمة “أمل” السورية، تأسست بهدف تقديم المساعدة والخدمات المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز قدرتهم على الصمود، والدفاع عن حقوقهم الأساسية، فضلاً عن توفير برامج التعافي للمجتمعات.