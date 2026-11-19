عمان-سانا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رئيس هيئة الاستثمار السورية، أحمد رواد رمضان، مع وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة، بحضور السفير السوري لدى عمّان إحسان الرمان، سبل تطوير التعاون الاستثماري بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026.

وأوضح المكتب الإعلامي في الهيئة لـ سانا اليوم الخميس، أن اللقاء الذي عقد في عمان، تناول فرص تشجيع المستثمرين والشركات في البلدين على إقامة شراكات ومشاريع مشتركة، واستكشاف الفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية، بما يوسع مجالات الاستثمار ويحقق المصالح الاقتصادية المتبادلة.

وأشار الجانبان إلى أهمية دور مجلس الأعمال السوري الأردني في تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والمستثمرين، وتسهيل بناء الشراكات الاقتصادية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في ترجمة العلاقات الاقتصادية إلى مشاريع عملية على أرض الواقع.

وكانت أعمال المؤتمر، الذي يُعقد برعاية الملك الأردني عبد الله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية ‏الأوروبية أورسولا فون دير لاين، انطلقت اليوم الخميس في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات ‏بمنطقة البحر الميت.‏

‌‏ويطرح المؤتمر 41 فرصة ومشروعاً استثمارياً، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 15 مليار دولار، موزعة على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات عالية القيمة.