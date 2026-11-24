روما-سانا
حذرت شركة “إيني” إحدى كبرى شركات النفط والغاز في العالم من أن الأزمة في مضيق هرمز لا تزال تؤثر في تكاليف نقل وإمدادات الطاقة.
ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي قوله خلال الجمعية العامة للطاقة في مقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء: إن “مرور السفن لا يزال صعباً للغاية وإن الضرائب وأسعار الشحن والتأمين غدت مرتفعة جداً”.
وأضاف ديسكالزي أن “مشكلة مضيق هرمز لم تنتهِ بعد، إذ تقع هجمات على السفن يومياً، وهذا يعني زيادة تتراوح بين 25 و30 دولاراً للبرميل الواحد”.
وأشار ديسكالزي إلى أن “الغاز لا يمر كما ينبغي وكذلك المنتجات الأخرى، ولهذا السبب سعر البرميل أقل من سعر الغاز المكرَّر”.
وتؤكد وكالة الطاقة الدولية “IEA” أن أزمة مضيق هرمز تعد أكبر صدمة في تاريخ إمدادات الطاقة العالمية وذلك بعد أن أدى الصراع العسكري في المنطقة منذ نهاية شباط الماضي إلى تعطيل شبه كامل للملاحة في هذا الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز المسال في العالم.