روما-سانا‏

حذرت شركة “إيني” إحدى كبرى شركات النفط والغاز في العالم من أن الأزمة في ‏مضيق هرمز لا تزال تؤثر في تكاليف نقل وإمدادات الطاقة.‏

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي قوله ‏خلال الجمعية العامة للطاقة في مقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء: إن “مرور السفن ‏لا يزال صعباً للغاية وإن الضرائب وأسعار الشحن والتأمين غدت مرتفعة جداً”.‏

وأضاف ديسكالزي أن “مشكلة مضيق هرمز لم تنتهِ بعد، إذ تقع هجمات على السفن ‏يومياً، وهذا يعني زيادة تتراوح بين 25 و30 دولاراً للبرميل الواحد”.‏

وأشار ديسكالزي إلى أن “الغاز لا يمر كما ينبغي وكذلك المنتجات الأخرى، ولهذا ‏السبب سعر البرميل أقل من سعر الغاز المكرَّر”.‏

وتؤكد وكالة الطاقة الدولية “‏IEA‏” أن أزمة مضيق هرمز تعد أكبر صدمة في تاريخ ‏إمدادات الطاقة العالمية وذلك بعد أن أدى الصراع العسكري في المنطقة منذ نهاية ‏شباط الماضي إلى تعطيل شبه كامل للملاحة في هذا الممر البحري الحيوي الذي يمر ‏عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز المسال في العالم.‏