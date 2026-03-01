الرئيس الشرع يجري اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر ويؤكد تضامن سوريا معها

دمشق-سانا

أجرى السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم السبت اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لبحث التطورات المرتبطة بالتصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد السيد الرئيس خلال الاتصال دعم الجمهورية العربية السورية وتضامنها مع دولة قطر الشقيقة، مبيناً أن الاعتداءات الإيرانية على قطر وعدد من الدول العربية تُشكّل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أهمية التضامن العربي ورفض سوريا القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها.

من جانبه، أعرب سمو أمير دولة قطر عن تقديره البالغ لموقف سوريا الثابت في دعم أمن واستقرار قطر وكافة الدول العربية، مشيداً بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين.

وكانت سوريا أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن عدد من الدول العربية الشقيقة، وأعربت عن تضامنها الكامل معها، ورفضها القاطع لأي تهديدات لأمن واستقرار هذه الدول.