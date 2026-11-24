الرياض-سانا
رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المعنون “التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
واعتبر البديوي في بيان نشر عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، أن اعتماد هذا القرار يعكس المكانة الرفيعة والثقة الدولية الكبيرة التي يحظى بها مجلس التعاون شريكاً إقليمياً فاعلاً وموثوقاً في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ولا سيما في ظل التحديات الأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وقال: إن هذا القرار يبني على النجاحات والمحطات البارزة التي تحققت منذ اعتماد القرار الأول في حزيران 2025، ويجسد الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الجانبين، بما يتضمنه من آليات وبرامج عملية لتعزيز التنسيق المشترك في مجالات الدبلوماسية الوقائية، والوساطة، وبناء السلام، ومنع النزاعات من خلال تعزيز الحوار، وبناء القدرات، ومواجهة التحديات المشتركة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت أمس الإثنين في جلستها الـ 42 من دورتها الحادية والثمانين، وبتوافق الآراء، القرار المذكور والذي تقدمت به مملكة البحرين بصفتها دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، نيابةً عن الدول الأعضاء، وبمشاركة ورعاية 39 دولة.