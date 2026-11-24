الرياض-سانا ‏

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المعنون “التعاون بين ‏الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية”.‏

واعتبر البديوي في بيان نشر عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، أن اعتماد هذا القرار يعكس المكانة الرفيعة والثقة الدولية ‏الكبيرة التي يحظى بها مجلس التعاون شريكاً إقليمياً فاعلاً وموثوقاً في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ولا سيما في ‏ظل التحديات الأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة.‏

وقال: إن هذا القرار يبني على النجاحات والمحطات البارزة التي تحققت منذ اعتماد القرار الأول في حزيران 2025، ويجسد ‏الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الجانبين، بما يتضمنه من آليات وبرامج عملية لتعزيز التنسيق المشترك في مجالات ‏الدبلوماسية الوقائية، والوساطة، وبناء السلام، ومنع النزاعات من خلال تعزيز الحوار، وبناء القدرات، ومواجهة التحديات ‏المشتركة.‏

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت أمس الإثنين في جلستها الـ 42 من دورتها الحادية والثمانين، وبتوافق الآراء، ‏القرار المذكور والذي تقدمت به مملكة البحرين بصفتها دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، نيابةً عن الدول الأعضاء، ‏وبمشاركة ورعاية 39 دولة.‏