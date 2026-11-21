دمشق-سانا
على ضفتَي نهر الفرات، تتقابل حلبية وزلبية، كحارستين حجريتين تختصران فصولاً من تاريخ الممالك والإمبراطوريات التي تنافست على السيطرة على النهر وطرقه التجارية.
ويخبِّئ الموقعان بين أسوارهما وأبراجهما ومنشآتهما الأثرية، إرثاً حضارياً وحكاية تمتد لعصور، إلى جانب مقومات طبيعية وسياحية يمكن أن تجعلها وجهة ثقافية وبيئية مهمّة في ديرالزور.
حلبية وزلبية موقع استراتيجي على الفرات
تقع حلبية وزلبية شمال غربي مدينة ديرالزور بنحو 60 كيلومتراً، عند مضيق الخانوقة، حيث ينحصر نهر الفرات بين المرتفعات البازلتية، وتتوضّع حلبية على الضفة الغربية، جهة الشامية، بينما تقابلها زلبية على الضفة الشرقية، جهة الجزيرة، مع انحرافها قليلاً نحو الجنوب الشرقي.
ومنح هذا الموقع الحصين أهمية استراتيجية، إذ أتاح لهما مراقبة الملاحة النهرية وحماية طرق القوافل والتحكّم بحركة العبور بين ضفتَي الفرات، ما جعلهما محط اهتمام القوى التي تنافست على المنطقة، ولاسيما تدمر والروم والفرس.
حلبية وزلبية.. الجذور والتسمية
ترتبط تسميتا «حلبية» و«زلبية» بتطورهما التاريخي وتعدّد الحضارات التي تعاقبت عليهما، مثل الآشورية والبابلية والآرامية، حيث يقعان في منطقة تُعرف محلياً بـ«خانوقة الفرات».
وحسبما ذكره الباحث حازم جوهر لـ سانا فقد ورد اسم المنطقة قديماً بصيغة «نينقوشا بورات» في حوليات الملك الآشوري آشور ناصر بال الثاني (883–859 ق.م) خلال حملته العسكرية على أحد الملوك الآراميين، كما عُرفت قديماً أيضاً باسم «بيرثا».
وتطرح بعض الدراسات، مثل «موسوعة الآثار في سوريا»، فرضية مطابقة الموقعين مع مدينتَي «دوموت» و«أزم» الآشوريتين، رغم أن الطبقات الأثرية المكتشفة تعود للعصر الروماني.
ومع ازدهار الموقعين في العهد التدمري، حملت حلبية اسم الملكة «زنوبيا» بعد أن حصّنتها كما أورد ذلك بروكوبيوس القيساري (المؤرخ البيزنطي)، واستمر هذا الدور التحصيني بعد تجديد الإمبراطور جستنيان للموقع في العهد البيزنطي وصولاً إلى الحقبة الأموية.
وتشير التقديرات التاريخية والأدلة الأثرية وفق الباحث جوهر إلى أن عمر حلبية يبلغ نحو 1800 عام، إذا ما احتُسب من مرحلة تحصينها على يد الملكة زنوبيا في القرن الثالث الميلادي، مع عودة الاستيطان في الموقع إلى فترات أقدم. أما زلبية، فيُقدّر عمرها بنحو 1500 عام، إذ ترجّح نتائج الدراسات الأثرية أن بداية استخدامها تعود إلى أواخر القرن الخامس أو مطلع القرن السادس الميلادي.
وعن أصل التسميتين الحاليتين، فيعزو مايكل أستور (باحث ومؤرخ أمريكي)، (في المجلد الرابع من موسوعة مقالات عن أرشيف إيبلا ولغة إبلايتا، 1990) اشتقاق اسم «حلبية» إلى الجذر (Halepit)، بينما يربط الباحث جوهر اسم «زلبية» بـ«باسيليا».
ورغم ورود هذين الاسمين في مؤلفات الجغرافيين المسلمين أمثال ياقوت الحموي والبكري والإدريسي، إلا أن التاريخ الدقيق لظهور التسميتين الحاليتين وتفاصيل الفترة الإغريقية لا تزال محدودة.
حلبية.. 17 هكتاراً و34 برجاً
تتخذ حلبية شكلاً مثلثاً، قاعدته بمحاذاة الفرات ورأسه عند القلعة القائمة فوق المرتفع، وتقدّر موسوعة الآثار مساحة الموقع بنحو 17 هكتاراً، وتحصي 34 برجاً على أسواره، إلى جانب بوابتين رئيسيتين وبوابات أصغر.
وتضم حلبية قلعة تبلغ أبعادها نحو 20 × 40 متراً، مرت بمراحل بناء سابقة للعهد الجستنياني، قبل أن تتوسع وتُرمَّم في عهده، ثم تشهد أعمال ترميم خلال العصر الإسلامي.
ومن أبرز معالمها مبنى القيادة المعروف باسم «البرايتوريوم»، والكنيستان الشرقية والغربية، والحمامات والأحياء السكنية، فضلاً عن المدافن المنتشرة خارج الأسوار، ومنها مدافن برجية وأخرى تحت الأرض أو منحوتة في الصخر، تشكل مصدراً مهماً لدراسة سكان المدينة وعادات الدفن لديهم وفق الباحث جوهر.
وبدأت عمارة الكنيسة الشرقية في عهد الإمبراطور أنستاسيوس، ثم شهدت تعديلات في عهد جستنيان، ويشبه مخططها المعماري كاتدرائية الرصافة، أما الكنيسة الغربية، فبُنيت مع الحمامات في عهد جستنيان، واستمر استخدامها حتى عهد الإمبراطور موريكيوس بين عامَي 582 و602 ميلادية.
وبين البوابتين الشمالية والجنوبية، تكشف بقايا الطريق الداخلي والمنشآت التجارية والبيوت السكنية عن حياة لم تقتصر على النشاط العسكري، بل شملت التجارة والاستقرار والأنشطة الاجتماعية والدينية.
وبين عامَي 2006 و2011، كشفت بعثة سورية فرنسية عن منشأة تجارية وعدد من البيوت السكنية وأجزاء من الطريق المحاط بالأعمدة، إلى جانب طبقات أثرية مختلفة، كما نفذت أعمال ترميم شملت جزءاً من المحكمة وقبابها، والأبراج وواجهاتها، والبوابة الشرقية والبرج الواقع عند المدخل الجنوبي.
زلبية.. حجم أصغر ووظيفة عسكرية
أما زلبية، فتبدو أصغر حجماً من حلبية، إذ تقوم على جرف مرتفع في الضفة الشرقية، وغلبت عليها الوظيفة العسكرية بوصفها حصناً للحامية، وأظهرت أعمال التنقيب فيها غرفاً مربعة ومستطيلة تفتح على أزقة مستقيمة، إلى جانب تنانير لإعداد الطعام وأقنية لتصريف المياه، بينما أدى تآكل الجرف بفعل مياه النهر إلى انهيار أجزاء من التحصينات، ما جعل بقايا زلبية أقل اكتمالاً مقارنة بحلبية.
حلبية وزلبية ولائحة التراث العالمي لليونسكو.. ملف لم يكتمل
يبرز طموح إدراج حلبية وزلبية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وهو مقترح يعود إلى عام 2006، وشمل الموقعين وعدداً من الجزر النهرية والمواقع الممتدة على ضفاف الفرات.
ويوضح رئيس شعبة التنقيب أحمد الصالح أن المقترح رُفع إلى مجلس الآثار، لكن الإجراءات والاشتراطات الفنية والتاريخية لم تستكمل حتى الآن، مشيراً إلى أن التسجيل يحتاج إلى ملف توثيقي متكامل ودراسات قد يستغرق إعدادها سنوات.
كنز سياحي وأثري مهمل
لا تقتصر أهمية حلبية وزلبية السياحية على القلاع والأبراج، بل تمتد إلى المشهد الطبيعي المحيط بهما، حيث يلتقي نهر الفرات المرتفعات الصخرية وبيئة البادية، ما يوفّر مقومات لتطوير السياحة الثقافية والبيئية.
وخلال فصل الربيع، ولاسيما شهرَي آذار ونيسان، تنتشر الأعشاب والزهور البرية في المنطقة، ما يتيح فرصاً لتنظيم الرحلات الطبيعية والعلمية والجامعية، كما أن التحصينات والمنشآت المعمارية التي يضمها الموقعان تجعلهما مجالاً مهماً للأبحاث الأثرية، وفق ما يرى المؤرخ والباحث معين هلاط.
كما يمكن إدراج الموقعين ضمن مسار سياحي على ضفاف الفرات، يربط المواقع التاريخية في الرقة وديرالزور، مع إمكانية دراسة ربطهما بتدمر ضمن مسار يعرّف بالعلاقات التاريخية بين المدينة والفرات، ويقدِّم الروايات التاريخية ضمن سياق علمي يميز بين الوقائع الموثقة والفرضيات المتداولة.
لكن هذه المقومات لاتزال بحاجة إلى بنية تحتية وخدمات أساسية؛ إذ تفتقر المنطقة إلى المطاعم والاستراحات ومراكز استقبال الزوار ودورات المياه واللوحات الإرشادية، بينما تتركز الفنادق والأسواق والخدمات الأوسع في مدينة ديرالزور.
وتبرز صعوبة الوصول إلى الموقعين بوصفها تحدياً إضافياً، فالطريق الفرعي المؤدي إلى حلبية يحتاج إلى التأهيل، بينما يصعب الوصول إلى زلبية براً من الجهة المقابلة بسبب غياب الجسر الذي كان يصل بين ضفتَي الفرات.
وفي هذا السياق، يطرح الباحث ماهر حميد والمؤرخ هلاط إمكانية دراسة إعادة تأهيل الجسر المعدني السابق، بعد إجراء الفحوص الفنية اللازمة للتأكد من سلامته الإنشائية، ما يسهل التنقل ويربط الموقعين ضمن مسار سياحي واحد.
مخلّفات الحرب والتعدّيات
رغم ما يمتلكه الموقعان من مقومات تاريخية وطبيعية، فإنهما لا يستقبلان الزوار حاليّاً بسبب وجود مخلّفات حرب، حسب مدير سياحة ديرالزور فارس المحمود، الذي أوضح أن المديرية خاطبت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث للكشف على الموقعين وإزالة المخلفات، حفاظاً على سلامة المواطنين والسياح.
ولا تتوقف التحديات عند ذلك، إذ تعرّض الموقعان لأعمال تنقيب سرية وتعدّيات، إلى جانب وجود أبنية ضمن حرم الحماية، ولاسيما في حلبية، وبعض المخالفات في زلبية، فضلاً عن انهيارات في أجزاء من الموقع نتيجة ارتفاع منسوب مياه النهر وتأثيره في الضفاف والتحصينات.
ويؤكّد رئيس شعبة تنقيب آثار ديرالزور أهمية تعاون المجتمع المحلي والجهات الرسمية والأمنية لحماية الآثار من السرقة والتخريب والتنقيب غير المشروع.
من جهته، يشدّد الباحث حميد على ضرورة توثيق الأضرار وتقييم الحالة الإنشائية للمباني والمنشآت الأثرية، وتنفيذ أعمال الحماية والصيانة الإسعافية قبل فتح الأجزاء المتضررة أمام الزوار.
الاستثمار السياحي.. فرصة لتنشيط الاقتصاد المحلي
يمثّل الاستثمار السياحي في حلبية وزلبية فرصة لإحياء الإرث التاريخي والحضاري وتعزيز التنمية المحلية، من خلال حماية الآثار وترميمها، وتأهيل البنية التحتية، وتطوير الخدمات والمرافق السياحية، ما يهيئ لتحويلهما مستقبلاً إلى وجهة ثقافية تستقطب الزوار وتعيد تسليط الضوء على القيمة التاريخية للمنطقة.
وتكتسب هذه الفرصة أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة النشاط الاقتصادي في القرى المحيطة، حيث يعتمد السكان بدرجة كبيرة على الزراعة وتربية المواشي والرعي، في ظل محدودية فرص العمل الأخرى.
وهنا يقترح الباحث حميد دراسة إقامة منشآت سياحية صغيرة ومنخفضة الكلفة، مثل وحدات الإقامة المحدودة والخيام المجهَّزة بالطاقة الشمسية، على أن تكون مواقعها وتصاميمها خارج المناطق الأثرية الحساسة، وتخضع لموافقات الجهات الأثرية والبيئية المختصة.
كما تشمل المقترحات إنشاء مركز استعلامات للتعريف بتاريخ الموقعين ومعالمهما، وتجهيز المرافق الأساسية، وتدريب أبناء المنطقة للعمل أدلّاء سياحيين، ما يعزّز مشاركة المجتمع المحلي في النشاط السياحي.
أما مدير السياحة فيؤكد أهمية تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقدِّمها السكان، مثل الحرف التقليدية والمنتجات التراثية والمأكولات المحلية وخدمات النقل السياحي المرخص، ما يتيح لهم الاستفادة من النشاط السياحي ويوفّر فرص عمل جديدة.
ويرى المؤرخ هلاط أن الاستفادة من الإمكانات المحلية في الزراعة وتربية المواشي والحرف التقليدية يمكن أن تشكل أساساً لمشروعات سياحية مستدامة، شرط احترام خصوصية الأهالي وتقاليدهم وإشراكهم في الفعاليات والأنشطة المنظَّمة.
ولا يقتصر أثر هذه المشروعات في توفير الخدمات للزوار، بل يمكن أن يفتح المجال أمام تنويع مصادر دخل السكان، وربط المنتجات المحلية بالهوية الثقافية والتراثية للمنطقة.
ويبقى تحويل هذه المقترحات إلى مشروعات فعلية بحاجة إلى خطة متكاملة تبدأ بإزالة مخلّفات الحرب وتأمين الموقعين، ثم توثيق الأضرار وترميم المنشآت المهددة وتأهيل الطرق، وصولاً إلى توفير الخدمات وتنظيم الزيارات وفق ضوابط تضمن حماية الآثار والبيئة المحيطة.