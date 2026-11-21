دمشق-سانا ‏

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أعلنت المؤسسة السورية للمخابز، وبالتعاون مع ‏منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، أن أعمال ‏إعادة تأهيل وترميم مخبز العمارة في مدينة دمشق ‏شارفت على الانتهاء، وأن نسبة الإنجاز بلغت أكثر من ‌‏80 بالمئة. ‏

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وأوضح مدير المكتب الإعلامي في المؤسسة، مضر ‏عبد الله الديوب، في تصريح لـ سانا، اليوم السبت، أن ‏أعمال التأهيل شملت صيانة المبنى ومرافقه الخدمية، ‏واستكمال الأعمال المدنية والمعمارية وفق ‏الاشتراطات الصحية المعتمدة، إلى جانب تفكيك الآلات ‏والمعدات القديمة، تمهيداً لاستبدالها بخطوط وتقنيات ‏حديثة. ‏

استمرارية توفير الخبز بجودة أفضل

ولفت الديوب إلى أن أعمال التأهيل تتضمن تجهيز ‏المخبز بمعدات إنتاج متطورة، وزيادة القدرة التشغيلية ‏والحد من الأعطال والتوقفات المفاجئة، بهدف تعزيز ‏جاهزية المخبز، ورفع كفاءته الإنتاجية، وضمان ‏استمرارية توفير الخبز اليومي بجودة أفضل. ‏

وكان مدير فرع مخابز دمشق في المؤسسة السورية ‏للمخابز أحمد إسماعيل أعلن في تصريح سابق، ‌‏أن عدد ‏المخابز الإجمالي في مدينة دمشق يبلغ حالياً 28 ‏مخبزاً، يعمل منها ‌‌‏23 مخبزاً فعلياً، بينما تخضع 5 ‏مخابز لإعادة التأهيل الشامل.‏

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وتواصل المؤسسة السورية للمخابز تنفيذ خطط إعادة ‏تأهيل وتطوير المخابز ‌‏العامة في مختلف المحافظات ‏السورية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والقطاع ‌‏‌‏الخاص، بهدف تحسين الواقع الفني ورفع كفاءة الإنتاج ‏وتحسين جودة ‌‏الرغيف، بما يسهم في تعزيز استقرار ‏إنتاج مادة الخبز وتلبية احتياجات ‌‏المواطنين.