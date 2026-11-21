دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة السورية للمخابز، وبالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، أن أعمال إعادة تأهيل وترميم مخبز العمارة في مدينة دمشق شارفت على الانتهاء، وأن نسبة الإنجاز بلغت أكثر من 80 بالمئة.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في المؤسسة، مضر عبد الله الديوب، في تصريح لـ سانا، اليوم السبت، أن أعمال التأهيل شملت صيانة المبنى ومرافقه الخدمية، واستكمال الأعمال المدنية والمعمارية وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة، إلى جانب تفكيك الآلات والمعدات القديمة، تمهيداً لاستبدالها بخطوط وتقنيات حديثة.
استمرارية توفير الخبز بجودة أفضل
ولفت الديوب إلى أن أعمال التأهيل تتضمن تجهيز المخبز بمعدات إنتاج متطورة، وزيادة القدرة التشغيلية والحد من الأعطال والتوقفات المفاجئة، بهدف تعزيز جاهزية المخبز، ورفع كفاءته الإنتاجية، وضمان استمرارية توفير الخبز اليومي بجودة أفضل.
وكان مدير فرع مخابز دمشق في المؤسسة السورية للمخابز أحمد إسماعيل أعلن في تصريح سابق، أن عدد المخابز الإجمالي في مدينة دمشق يبلغ حالياً 28 مخبزاً، يعمل منها 23 مخبزاً فعلياً، بينما تخضع 5 مخابز لإعادة التأهيل الشامل.
وتواصل المؤسسة السورية للمخابز تنفيذ خطط إعادة تأهيل وتطوير المخابز العامة في مختلف المحافظات السورية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص، بهدف تحسين الواقع الفني ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الرغيف، بما يسهم في تعزيز استقرار إنتاج مادة الخبز وتلبية احتياجات المواطنين.