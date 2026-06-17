جولة لطلبة كلية السياحة بجامعة دمشق في معالم بصرى الشام الأثرية

درعا-سانا
أجرى نحو 200 طالب وطالبة من كلية السياحة بجامعة دمشق، برفقة أساتذتهم اليوم الأربعاء، جولة ميدانية في معالم مدينة بصرى الشام الأثرية بريف درعا، بهدف ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي وتعزيز مهارات الطلبة في التعامل الميداني مع المواقع التاريخية.
وأوضح مدير سياحة درعا جهاد القويدر في تصريح لـ سانا، أن زيارة موقع بصرى الشام تمنح الطلبة فرصة مباشرة لملامسة الإرث الحضاري للمنطقة، وترسّخ لديهم شعوراً بالمسؤولية تجاه هذه المواقع.
وبيّن نائب عميد كلية السياحة للشؤون الإدارية والطلابية الدكتور محمود الغفري أن الجولة تهدف إلى تعريف الطلبة بأهم المواقع الأثرية والتراثية في المدينة المسجلة على لائحة التراث العالمي منذ عام 1981، وإتاحة المجال أمامهم لوضع خطط وبرامج سياحية لإدارة هذه المواقع وتنشيط الحركة السياحية فيها، بما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي، عبر ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.
ولفت عدد من الطلبة إلى غنى المعلومات التي اكتسبوها خلال الزيارة وإلى القيمة المعمارية اللافتة التي شاهدوها، ولا سيما في مدرج بصرى الذي يُعد من أكمل المدرجات الرومانية في العالم، وأشاروا إلى أنهم سيعملون لاحقاً على إعداد مشاريع تعريفية تسهم في تقديم صورة شاملة للسياح عن هذا المعلم الفريد.
وتحظى مدينة بصرى الشام الأثرية في جنوب سوريا بأهمية سياحية كبيرة، كونها أحد أبرز المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي.