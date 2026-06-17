جولة لطلبة كلية السياحة بجامعة دمشق في معالم بصرى الشام الأثرية

IMG 9715 جولة لطلبة كلية السياحة بجامعة دمشق في معالم بصرى الشام الأثرية

درعا-سانا‏

أجرى نحو 200 طالب وطالبة من كلية السياحة بجامعة دمشق، برفقة أساتذتهم اليوم الأربعاء، جولة ميدانية في معالم مدينة بصرى الشام الأثرية بريف درعا، بهدف ربط التعليم الأكاديمي ‏بالتطبيق العملي وتعزيز مهارات الطلبة في التعامل الميداني مع المواقع التاريخية.‏

وأوضح مدير سياحة درعا جهاد القويدر في تصريح لـ سانا، أن زيارة موقع بصرى الشام تمنح ‏الطلبة فرصة مباشرة لملامسة الإرث الحضاري للمنطقة، وترسّخ لديهم شعوراً بالمسؤولية تجاه ‏هذه المواقع.‏

IMG 9781 جولة لطلبة كلية السياحة بجامعة دمشق في معالم بصرى الشام الأثرية

وبيّن نائب عميد كلية السياحة للشؤون الإدارية والطلابية الدكتور محمود الغفري أن الجولة ‏تهدف إلى تعريف الطلبة بأهم المواقع الأثرية والتراثية في المدينة المسجلة على لائحة التراث ‏العالمي منذ عام 1981، وإتاحة المجال أمامهم لوضع خطط وبرامج سياحية لإدارة هذه المواقع ‏وتنشيط الحركة السياحية فيها، بما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي، عبر ربط ‏الجانب النظري بالتطبيق العملي.‏

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ولفت عدد من الطلبة إلى غنى المعلومات التي اكتسبوها خلال الزيارة وإلى القيمة المعمارية ‏اللافتة التي شاهدوها، ولا سيما في مدرج بصرى الذي يُعد من أكمل المدرجات الرومانية في ‏العالم، وأشاروا إلى أنهم سيعملون لاحقاً على إعداد مشاريع تعريفية تسهم في تقديم صورة شاملة ‏للسياح عن هذا المعلم الفريد.‏

وتحظى مدينة بصرى الشام الأثرية في جنوب سوريا بأهمية سياحية كبيرة، كونها أحد أبرز ‏المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي.‏

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IMG 9748 جولة لطلبة كلية السياحة بجامعة دمشق في معالم بصرى الشام الأثرية

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