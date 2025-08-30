تراث عروس البادية العريق في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62

دمشق-سانا

‏شكل حضور البيئة التدمرية في جناح وزارة السياحة بمعرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 محطة جذب للزوار، باعتباره تراثاً تاريخياً أصيلاً بعاداته وتقاليده، وبطابعه الخاص، كبيوت الشعر واللباس العربي التقليدي والجمل التي جسدت المعنى الحقيقي لهذه البيئة.

‏المستثمر السعودي الشيخ أحمد الناصر خلال زيارته جناح وزارة السياحة في المعرض، قال في تصريح لمراسلة سانا: لقد كان افتتاح المعرض قوياً ولافتاً، أعاد الروح إلى السوق السورية، لافتاً إلى أن استقدام البيئة التدمرية إلى المعرض خطوة مهمة وموفقة للتعريف بحضارة مدينة تدمر وعاداتها وتقاليدها، مثل الخيمة، بيت الشعر، صفات الأصالة وحسن الضيافة والجود.

‏وأشارت السيدة عيدة سلمان الحتيتي إلى أنها، أتت من محافظة درعا لرؤية البيئة التدمرية العريقة والتي تمثل تراث وأصالة تدمر خاصة وسوريا عامة، لافتة إلى أن مشاركة هذه البيئة في المعرض دليل على الرجوع إلى الأصالة والعادات والتقاليد القديمة، باعتبارها جزءاً أساسياً لدى كل مكون في سوريا.

‏تدمر في العاصمة دمشق تضفي طابعها الخاص، هكذا وصف الزائر عصام أحمد مدينته تدمر بكل فخر أثناء حضورها اللافت في معرض دمشق الدولي، وخاصة أن تراث تدمر حاضر في جناح وزارة السياحة بقوة، ولاسيما أنه تراث الأجداد.

‏وعن مكانتها كموقع سياحي أوضح أحمد، أن تدمر كانت ومازالت وجهة سياحية، وحضورها في المعرض جعلها محطاً للأنظار تستقطب الزوار المحليين والأجانب من مختلف المناطق، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تبرز العادات الأصيلة.

‏البيئة البدوية واحدة من رموز التاريخ القديم التي لابد من التمسك بها، حيث تمثل جذور مترابطة مع بعضها، وجاء تصميم الركن على أطراف جناح وزارة السياحة وركن الجمل وبيت الشعر ليعكس حضارة وتراث سوريا بتفاصيله القديمة المميزة وفق ما بينه الممثل غدير شدود.

وأضاف شدود: إن مشاركة هذا التراث العريق في المعرض يعتبر إحياء للحضارة القديمة وقيم الشهامة والمروءة والنخوة.