خارطة التعاون بين سوريا والسعودية.. من الدعم الدبلوماسي إلى الشراكة الميدانية

دمشق- الرياض-سانا‏

تفتح الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى ‌‏الرياض اليوم الأربعاء مساراً جديداً في التعاون السوري السعودي، يركز على دعم القطاعات ‌‏الخدمية والتنموية وإعادة تأهيل البنى الأساسية، بما ينعكس على حياة المواطنين في عدد من ‌‏المحافظات السورية.‏

‏وتأتي هذه الخطوة امتداداً للعلاقات المتطورة بين البلدين منذ تحرير سوريا في الثامن من ‏كانون ‏الأول 2024 حين كانت المملكة العربية السعودية أول وجهة خارجية للرئيس الشرع ‏يرافقه وزير ‏الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ومنها انطلقت التحركات الدبلوماسية ‏الداعمة لرفع ‏العقوبات عن سوريا.‏

وتعكس الاتفاقيات الجديدة انتقال التعاون إلى مستوى أكثر ارتباطاً بالأولويات التنموية ‌‏والخدمية، إذ تتضمن مشاريع تمويلية تستهدف قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والسكن والدفاع ‌‏المدني، إلى جانب أطر للتعاون في مجالات الصناعة والزراعة والبيئة والتحول الرقمي، بما ‌‏يعزز قدرة المؤسسات السورية على استعادة الخدمات الأساسية والاستفادة من الخبرات ‌‏والإمكانات السعودية.‏

تفاصيل حزمة المشاريع والتعاون الثنائي

شهدت زيارة الرئيس الشرع إلى الرياض اليوم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة، ووفق ما ‏نشرته وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام، تشكّل مشاريع الصندوق السعودي للتنمية محورها ‏الأساسي، وتتضمن أول تمويل تنموي سعودي يوجه مباشرة إلى الدولة ‏السورية، عبر مشاريع ‏للصندوق تستهدف قطاعات خدمية أساسية، بما يجعل نتائج التعاون ‏مرتبطة بصورة مباشرة ‏باحتياجات المواطنين ومتطلبات التعافي في المحافظات.‏

وتشمل المشاريع إعادة تأهيل محطة حلب، وتوريد وتركيب 300 ألف من عدادات المياه ‏الذكية ‏في دمشق وإدلب، وإنشاء وإعادة تأهيل 25 مركزاً للدفاع المدني في عدد من المحافظات، ‏إلى ‏جانب إعادة تأهيل مستشفيات ومراكز صحية متضررة، وإعادة تأهيل عشرة آلاف وحدة ‏سكنية ‏متضررة كمرحلة أولى.‏

وتكتسب هذه المشاريع أهميتها من ارتباطها المباشر بالخدمات التي يحتاج إليها المواطن، إذ ‌‏يستهدف تأهيل محطة حلب دعم قطاع الكهرباء، فيما يسهم تركيب العدادات الذكية في تطوير ‌‏إدارة شبكات المياه وتحسين كفاءة توزيعها، وتدعم مراكز الدفاع المدني والمنشآت الصحية ‌‏قدرات الاستجابة والخدمات الطبية، بينما توفر إعادة تأهيل الوحدات السكنية دعماً لجهود ‌‏استعادة الاستقرار المعيشي في المناطق المتضررة.‏

كما تتضمن الحزمة إعداد استراتيجية للتحول الرقمي وخارطة طريق لتنفيذها وإنشاء مكتب ‌‏لإدارة هذا المسار، بما يدعم تحديث المؤسسات العامة وتطوير آليات العمل وتقديم الخدمات، ‌‏ويعزز قدرة الدولة على إدارة مشاريع التعافي بكفاءة أكبر.‏

ولا تقتصر الاتفاقيات على المشاريع الخدمية، بل تؤسس أيضاً لمسارات تعاون تنموي طويل ‌‏الأمد، من خلال مذكرات تفاهم في المجالات الصناعية والزراعية والبيئية، ففي القطاع ‌‏الصناعي، يتضمن الاتفاق تشكيل فرق عمل مشتركة لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً، فيما ‌‏يقوم إطار التعاون الزراعي على اجتماعات دورية كل ستة أشهر، ويؤسس التفاهم البيئي ‌‏لتعاون يمتد خمس سنوات قابلة للتجديد، بما يتيح تبادل الخبرات وتحديد مجالات العمل وفق ‌‏الأولويات الوطنية.‏

وفي السياق نفسه، تتضمن الاتفاقيات مشاركة سوريا الرسمية في معرض إكسبو 2030 ‌‏الرياض، من خلال عقد يوفر لها مساحة عرض دون مقابل، إلى جانب الدعم عبر برامج ‌‏الشركة المنظمة، بما يتيح التعريف بإمكانات سوريا وفرصها الاقتصادية والاستثمارية أمام ‌‏المشاركين من مختلف دول العالم.‏

محطات متتابعة في مسار العلاقات

شكلت زيارة الرئيس الشرع إلى السعودية في شباط 2025 أول محطة بارزة في مسار العلاقات ‌‏بعد التحرير، حيث بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آفاق التعاون بين ‌‏البلدين، وأكد أن اللقاء يؤسس لبداية علاقة استراتيجية تشمل المجالات السياسية والأمنية ‌‏والاقتصادية والثقافية والخدمية.‏

وسرعان ما اقترن هذا التقارب السياسي بخطوات عملية لدعم التعافي الاقتصادي، ففي نيسان ‌‏‌‏2025، أعلنت السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، والبالغة نحو 15 ‌‏مليون دولار، ما أتاح استئناف أنشطة البنك في سوريا بعد انقطاع تجاوز 14 عاماً، ومهد ‌‏الطريق أمام برامج الدعم والمنح المرتبطة بإعادة الإعمار وبناء المؤسسات والقدرات.‏

وفي أيار من العام نفسه، برز الدور السعودي في التحركات الدولية الرامية إلى رفع العقوبات ‌‏الاقتصادية عن سوريا، إذ أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تنسيق ‌‏المملكة مع واشنطن بشأن الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، مؤكداً استعدادها لتكون في مقدمة ‌‏الداعمين لنهضة الاقتصاد السوري، الأمر الذي أسهم في تهيئة الظروف أمام توسيع الانفتاح ‌‏الاقتصادي وعودة الاستثمارات.‏

وشهد تموز 2025 انعقاد المنتدى الاستثماري السوري السعودي في دمشق، الذي أسفر عن ‌‏توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت ستة مليارات دولار، شملت قطاعات الطاقة ‌‏والسياحة والصناعة والتجارة والعقارات والأمن السيبراني وغيرها. ومثّل المنتدى خطوة مهمة في ‌‏توسيع مشاركة القطاع الخاص السعودي في فرص الاستثمار وإعادة الإعمار، بمشاركة أكثر من ‌‏‌‏20 جهة حكومية سعودية ونحو 100 شركة.‏

وتواصلت الخطوات خلال آب 2025 بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، وافتتاح وزارة ‌‏الاستثمار السعودية مكتباً لها في دمشق، إلى جانب اتفاقية وست مذكرات تفاهم في مجالات ‌‏الكهرباء والبترول والغاز، تناولت تطوير محطات النقل والتوزيع، وحفر الآبار وصيانتها وإدارة ‌‏الحقول، ومشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة.‏

وخلال عام 2026، اتسع نطاق التعاون ليشمل مشاريع استراتيجية في الطيران والاتصالات ‌‏والبنية التحتية والمياه والتطوير العقاري. ومن أبرزها مشروع “سيلك لينك” باستثمار يقارب مليار ‌‏دولار، لإنشاء شبكة ألياف ضوئية تمتد لنحو 4500 كيلومتر، وخمسة مراكز بيانات ومحطات ‌‏إنزال بحرية، إلى جانب مشاريع لتطوير مطار حلب الدولي وتحسين المطار الحالي، وتأسيس ‌‏شركة للطيران التجاري والشحن الجوي في سوريا.‏

كما شمل التعاون قطاع المياه، من خلال اتفاقية لإعداد دراسات منظومة متكاملة للتحلية ‌‏والنقل، بطاقة تحلية تصل إلى 1.2 مليون متر مكعب يومياً، ومنظومة نقل تمتد لنحو 400 ‌‏كيلومتر، في خطوة تستهدف دعم البنية التحتية المائية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.‏

شراكة تنموية طويلة الأمد

تعكس هذه الخطوات وحزمة المشاريع والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها اليوم ‌‏اتجاهاً نحو بناء تعاون تنموي طويل الأمد، يستند إلى الأولويات الوطنية السورية، كما تعكس ‌‏ثقة المملكة بمسار التعافي في سوريا، وتفتح المجال أمام توسيع الشراكات مع المؤسسات ‌‏التنموية والاستثمارية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات السعودية في دعم القطاعات ذات ‌‏الأولوية، بما يعزز قدرة الدولة على استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية.‏

ويبرز في هذا المسار تكامل مستويات التعاون بين البلدين، فإلى جانب المشاريع الاستثمارية ‌‏الكبرى في الطاقة والاتصالات والنقل والبنية التحتية، يأتي التمويل التنموي ليستهدف احتياجات ‌‏خدمية مباشرة، فيما توفر مذكرات التفاهم القطاعية إطاراً لاستمرار التعاون وتطويره على المدى ‌‏الطويل.‏

ومع انتقال العلاقات من الدعم السياسي والدبلوماسي إلى الشراكات الاستثمارية والتنموية، تتسع ‌‏فرص تحويل الإمكانات الاقتصادية والجغرافية للبلدين إلى مشاريع ومصالح متبادلة، تسهم في ‌‏دعم إعادة الإعمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الإقليمي.‏