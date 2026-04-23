السعودية واليابان تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، مع رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة “واس” السعودية للأنباء أن الأمير سلمان تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من تاكايتشي بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.