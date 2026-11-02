صحفيون وحقوقيون لـ سانا: وجوب محاسبة مستهدفي الصحفيين في عهد النظام ‏البائد ‏

دمشق-سانا

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أكد صحفيون وحقوقيون سوريون أن استهداف النظام البائد للصحافة المستقلة ‏ومراسلي الوكالات الدولية شكّل سياسة ممنهجة للتعتيم على الوقائع، ومنع وصول ‏الحقائق إلى العالم، مشيرين إلى أن ما تعرض له الصحفيون السوريون والدوليون من ‏قتل واختفاء قسري وملاحقة خلال سنوات الثورة يعكس حجم الانتهاكات التي طالت ‏العمل الإعلامي.‏

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وشددوا في تصريحات لـ سانا، بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب ‏على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، على أن كشف مصير الصحفيين المفقودين ‏ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم يمثلان التزاماً قانونياً وأخلاقياً لا ‏يسقط بالتقادم، وخطوة أساسية لمنع تكرار الانتهاكات وضمان سلامة العاملين في ‏المجال الإعلامي.‏

استهداف ممنهج لحجب الحقائق

أوضح عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين براء عثمان أن النظام البائد ‏تعامل مع وسائل الإعلام المستقلة والوكالات الدولية باعتبارها تهديداً مباشراً لروايته، ‏لافتاً إلى أن القيود التي فرضها لم تكن تدابير إدارية أو تنظيمية، بل سياسة ممنهجة ‏للسيطرة على المعلومات ومنع وصول حقيقة ما يجري في سوريا إلى العالم.‏

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وبيّن عثمان أن النظام البائد عمد إلى إغلاق مكاتب القنوات والوكالات، والتضييق ‏على تصاريح العمل ومراقبة المراسلين، وصولاً إلى ملاحقتهم واعتقالهم وتصفيتهم ‏ميدانياً.‏

كشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين

أكد عثمان أن قضية الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، إلى جانب ملفات ‏الإعلاميين السوريين والأجانب المفقودين، لا تقتصر على قضايا إنسانية منفصلة، بل ‏تندرج في إطار قضية أوسع تتعلق بسلامة الصحفيين وحقهم في ممارسة مهنتهم دون ‏خوف أو تهديد.‏

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وشدد على ضرورة إبقاء هذه القضايا حاضرة في الذاكرة الوطنية ومسار العدالة ‏الانتقالية، وألا تسقط بالتقادم أو تختزل في أرقام بالسجلات أو صور للذكرى، استناداً ‏إلى الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تحظر استهداف العاملين في المجال الإعلامي.‏



ولفت عثمان إلى أن معرفة مصير كل صحفي مفقود، وكشف الحقيقة ومحاسبة ‏المسؤولين عن الانتهاكات، تشكل التزاماً ‏قانونياً وأخلاقياً لا يمكن تجاوزه، مؤكداً أن ‏بناء بيئة إعلامية آمنة في سوريا يتطلب العمل على ثلاثة مسارات ‏رئيسية‎:‎

‏-‏ توثيق الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، واعتبارها جزءاً أساسياً من ‏ملف العدالة الانتقالية‎.‎

‏-‏ دعم إجراءات المساءلة القضائية وإجراء تحقيقات شفافة لمحاسبة المسؤولين، ‏بعيداً عن الانتقام‎.‎

‏-‏ إرساء ضمانات تحول دون تكرار الانتهاكات، من خلال تطوير التشريعات ‏الناظمة للعمل الإعلامي، وتعزيز ‏استقلالية المؤسسات الصحفية، وتوفير ‏الحماية القانونية والمهنية للصحفيين، وترسيخ دور الصحافة‎.‎

انتهاكات طالت صحفيين دوليين

من جهته، أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن الانتهاكات ‏التي تعرض لها صحفيون دوليون خلال سنوات الثورة تستند إلى وقائع موثقة، ومن ‏أبرزها:‏

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‏-‏ مقتل مراسل قناة فرانس 2 جيل جاكيه في حي عكرمة بمحافظة حمص، في ‏كانون الثاني عام 2012، إثر سقوط قذيفة هاون على تجمع لصحفيين أجانب، ‏ليكون أول صحفي غربي يُقتل منذ بدء الثورة السورية.‏

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‏-‏ مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، ‏وإصابة المصور البريطاني بول كونروي والصحفية الفرنسية إديث بوفيه ‏بجروح خطيرة، خلال قصف النظام البائد على حي بابا عمرو في محافظة ‏حمص، في شباط عام 2012.‏

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‏-‏ مقتل الصحفية اليابانية ميكا ياماموتو إثر تعرضها لإطلاق نار مباشر أثناء ‏تغطيتها الاشتباكات في مدينة حلب برفقة الثوار، وهو ما أكدته الخارجية ‏اليابانية بعد نقل جثمانها إلى تركيا.‏

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‏-‏ وفاة مراسل صحيفة نيويورك تايمز أنطوني شاديد إثر نوبة ربو حادة، أثناء ‏محاولته مغادرة سوريا عبر معابر التهريب، هرباً من ملاحقة أجهزة أمن ‏النظام البائد.‏



‏-‏ استمرار تغييب الصحفي الأمريكي أوستن تايس منذ آب عام 2012، دون ‏حسم مصيره حتى اليوم.‏

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‏ ‏وأشار عبد الغني إلى الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الفيدرالية الأمريكية في 30 ‏كانون الثاني عام 2019، بشأن استهداف الصحفيين في حي بابا عمرو بحمص عام ‌‏2012، والذي قضى بتعويضات بلغت 302.5 مليون دولار، منها 300 مليون ‏دولار تعويضات عقابية، معتبراً أنه أثبت قانونياً وقوع جريمة قتل خارج نطاق ‏القضاء، استناداً إلى شهادات ووثائق أكدت رصد اتصالات الصحفيين وتصحيح مسار ‏نيران القصف لاستهداف المركز الذي كانوا فيه مباشرة.‏

وفيما يتعلق بقضية الصحفي الأمريكي أوستن تايس، شدد عبد الغني على أنها تستوفي ‏أركان الاختفاء القسري من الناحية القانونية، لثبوت حرمانه من الحرية وإنكار ‏احتجازه، موضحاً أن الصحفيين مدنيون لا يفقدون الحماية المقررة لهم بسبب تغطيتهم ‏الناقدة أو عدم حصولهم على تصاريح عمل.‏



ولفت إلى أن حماية الصحفيين تكفلها المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول ‏لاتفاقيات جنيف، والقاعدة العرفية 34 الواردة في دراسة القانون الدولي الإنساني ‏العرفي الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.‏

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وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت عام 2013 يوم الثاني من تشرين الثاني ‏من كل عام يوماً دولياً لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ‏الصحفيين، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها، والدعوة إلى ‏ضمان محاسبة المسؤولين عنها.‏