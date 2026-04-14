انقطاع التيار الكهربائي عن درعا والسويداء نتيجة عطل طارئ

درعا-سانا

أعلنت شركة كهرباء درعا اليوم الثلاثاء، انقطاع التغذية الكهربائية بشكل كامل عن محافظتي درعا والسويداء جراء عطل طارئ على خط التوتر العالي “الشيخ مسكين – الكسوة” بجهد 230 كيلو فولت.

وأوضح مدير التشغيل في شركة الكهرباء في درعا بسام الشنبور لـ سانا، أن الورشات الفنية تعمل على متابعة العطل وإصلاحه، وإعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن.

ولفت الشنبور إلى أن الشركة وفي سياق الإجراءات الإسعافية تقوم بتأمين تغذية الأحمال الضرورية عبر خط 66 كيلو فولت “الكسوة – الصنمين – الشيخ مسكين”، لضمان استمرار عمل المرافق الحيوية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة الاستقرار للشبكة الكهربائية.

ويعاني قطاع الكهرباء في درعا والسويداء صعوبات تتعلق بتوالي الانقطاعات، بسبب أعمال التخريب والسرقة، إضافة إلى تهالك المحطات والشبكات زمن النظام البائد.