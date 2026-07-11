قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا



توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت في بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي.



وذكر مراسل سانا، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ست آليات توغلت داخل البلدة، ونصبت حاجزاً عسكرياً، وعمدت إلى تفتيش المارّة.



وكانت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلّفة من ثلاث آليات عسكرية قد توغلت في وقت سابق اليوم السبت في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على مفرق القرية، وعمدت القوة إلى تفتيش المارّة، قبل أن تنسحب من المنطقة.



وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من ‏خلال توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين ‏عبر المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق ‏القذائف‎.‎



وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‏كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف ‏ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.