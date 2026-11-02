هيئة الطيران المدني تطلق النسخة التجريبية من موقعها الإلكتروني الرسمي

دمشق-سانا

في خطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي، وتوفير منصة إلكترونية موحدة تتيح ‏للمواطنين والمسافرين الوصول بسهولة إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بقطاع ‏الطيران المدني في سوريا، أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي النسخة ‏التجريبية من موقعها الإلكتروني الرسمي.‏

وأوضح مدير الإعلام في الهيئة مصطفى خيرالله في تصريح لـ سانا أن الموقع يضم ‏مجموعة من الأقسام والخدمات، تشمل معلومات الرحلات والمطارات السورية، ‏وإرشادات السفر وحقوق المسافرين، والتعريف بالمواد الممنوعة في المطارات، ‏إضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى والملاحظات، والاطلاع على المعلومات الرسمية ‏المتعلقة بعمل الهيئة ومشاريعها.‏

وأشار خيرالله إلى أن الموقع يتيح للمستخدمين متابعة حركة الملاحة الجوية فوق ‏الأجواء السورية بشكل مباشر، والتعرف على الطائرات العابرة للمجال الجوي ‏السوري، وكذلك الطائرات التي تستعد للإقلاع أو الهبوط في المطارات السورية.‏

وبين خيرالله أن هذا الإطلاق يمثل المرحلة الأولى من المشروع، على أن تتضمن ‏المرحلة الثانية إضافة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة للمسافرين، بهدف ‏تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة ‏للجمهور.‏

ودعا خيرالله المواطنين والجمهور إلى زيارة الموقع عبر الرابط ‏ وتجربة نسخته التجريبية، ومشاركة ملاحظاتهم ‏ومقترحاتهم، لكونها تشكل جزءاً أساسياً من عملية التطوير والتحسين المستمر.‏

وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، بحث في ‏الثلاثين من آب الماضي مع الرئيس التنفيذي لشركة تحالف الإمارات للحلول التقنية، ‏أحمد مصبح الكعبي، آفاق التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل ‏التقني في قطاع الطيران المدني خلال اجتماع أقيم بمبنى الهيئة في دمشق.‏