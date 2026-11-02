هيئة الطيران المدني تطلق النسخة التجريبية من موقعها الإلكتروني الرسمي

دمشق-سانا
في خطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي، وتوفير منصة إلكترونية موحدة تتيح للمواطنين والمسافرين الوصول بسهولة إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بقطاع الطيران المدني في سوريا، أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي النسخة التجريبية من موقعها الإلكتروني الرسمي.
وأوضح مدير الإعلام في الهيئة مصطفى خيرالله في تصريح لـ سانا أن الموقع يضم مجموعة من الأقسام والخدمات، تشمل معلومات الرحلات والمطارات السورية، وإرشادات السفر وحقوق المسافرين، والتعريف بالمواد الممنوعة في المطارات، إضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى والملاحظات، والاطلاع على المعلومات الرسمية المتعلقة بعمل الهيئة ومشاريعها.
وأشار خيرالله إلى أن الموقع يتيح للمستخدمين متابعة حركة الملاحة الجوية فوق الأجواء السورية بشكل مباشر، والتعرف على الطائرات العابرة للمجال الجوي السوري، وكذلك الطائرات التي تستعد للإقلاع أو الهبوط في المطارات السورية.
وبين خيرالله أن هذا الإطلاق يمثل المرحلة الأولى من المشروع، على أن تتضمن المرحلة الثانية إضافة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة للمسافرين، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور.
ودعا خيرالله المواطنين والجمهور إلى زيارة الموقع عبر الرابط وتجربة نسخته التجريبية، ومشاركة ملاحظاتهم ومقترحاتهم، لكونها تشكل جزءاً أساسياً من عملية التطوير والتحسين المستمر.
وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، بحث في الثلاثين من آب الماضي مع الرئيس التنفيذي لشركة تحالف الإمارات للحلول التقنية، أحمد مصبح الكعبي، آفاق التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل التقني في قطاع الطيران المدني خلال اجتماع أقيم بمبنى الهيئة في دمشق.