وزارة الطوارئ تعلن إزالة أكثر من 400 ألف متر مكعب من الأنقاض في ‏حماة ‏

حماة-سانا



أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 400 ألف متر مكعب من الأنقاض في محافظة حماة ضمن مشروع إزالة الأنقاض الذي أطلقته بالتعاون مع المحافظة، في إطار تنفيذ المرسوم (59).



وأوضحت الوزارة، اليوم الجمعة، أنها مستمرة في عمليات إزالة الأنقاض ‏في المناطق المدمرة كخطوة أولى وأساسية في طريق التعافي وعودة الأهالي، كما أنها تتيح المجال لإعادة ترميم البنية التحتية الأساسية.

وكانت الوزارة أطلقت بالتعاون مع محافظة حماة في اذار ‏الماضي حملة شاملة لإزالة أكثر من نصف مليون متر مكعب من الأنقاض من ‏الطرقات الرئيسية والفرعية والساحات والمباني العامة.‏



يُذكر أن المرسوم رقم 59 لعام 2026 الصادر في آذار الماضي نص على تشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة، تمهيداً لعودة الأهالي إليها، وتضم في عضويتها وزراء المالية والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة ومحافظي حلب وحماة وإدلب ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.