مرسوم بتعيين أحمد رواد رمضان مديراً عاماً لهيئة الاستثمار

دمشق-سانا



أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (162) لعام 2026 ‌‏القاضي بتعيين أحمد رواد محمد بشار رمضان مديراً عاماً لهيئة ‌‏الاستثمار السورية.‏

وفيما يلي نص المرسوم رقم (162):‏

رئيس الجمهورية ‏

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ‏

وعلى أحكام المرسوم رقم /114/ لعام 2025. ‏

يرسم ما يلي: ‏

المادة (1) يُعيّن السيد أحمد رواد محمد بشار رمضان مديراً ‌‏عاماً لهيئة الاستثمار السورية. ‏

المادة (٢): يُلغى العمل بكل ما هو مخالف لأحكام هذا المرسوم. ‌‏

المادة (۳): يُبلّغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه. ‏

أحمد الشرع ‏

رئيس الجمهورية العربية السورية