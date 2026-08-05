مرسوم بتعيين أحمد رواد رمضان مديراً عاماً لهيئة الاستثمار

photo 2026 08 05 18 35 53 مرسوم بتعيين أحمد رواد رمضان مديراً عاماً لهيئة الاستثمار

دمشق-سانا


أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (162) لعام 2026 ‌‏القاضي بتعيين أحمد رواد محمد بشار رمضان مديراً عاماً لهيئة ‌‏الاستثمار السورية.‏

وفيما يلي نص المرسوم رقم (162):‏
رئيس الجمهورية ‏
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ‏
وعلى أحكام المرسوم رقم /114/ لعام 2025. ‏

يرسم ما يلي: ‏

المادة (1) يُعيّن السيد أحمد رواد محمد بشار رمضان مديراً ‌‏عاماً لهيئة الاستثمار السورية. ‏

المادة (٢): يُلغى العمل بكل ما هو مخالف لأحكام هذا المرسوم. ‌‏

المادة (۳): يُبلّغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه. ‏

أحمد الشرع ‏
رئيس الجمهورية العربية السورية

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