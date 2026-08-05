مرسوم بتعيين أحمد رواد رمضان مديراً عاماً لهيئة الاستثمار

دمشق-سانا
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (162) لعام 2026 القاضي بتعيين أحمد رواد محمد بشار رمضان مديراً عاماً لهيئة الاستثمار السورية.
وفيما يلي نص المرسوم رقم (162):
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري
وعلى أحكام المرسوم رقم /114/ لعام 2025.
يرسم ما يلي:
المادة (1) يُعيّن السيد أحمد رواد محمد بشار رمضان مديراً عاماً لهيئة الاستثمار السورية.
المادة (٢): يُلغى العمل بكل ما هو مخالف لأحكام هذا المرسوم.
المادة (۳): يُبلّغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية