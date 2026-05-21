غرفة تجارة وصناعة طرطوس: مناقشات لتحسين واقع العمل التجاري وتنظيم الأسواق

طرطوس/21/5/2026/سانا

ناقشت الهيئة العامة لـ “غرفة تجارة وصناعة طرطوس” خلال اجتماعها السنوي اليوم الخميس، عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية التي تهم التجار والصناعيين، إضافة إلى استعراض نشاطات الغرفة ومشاريعها المستقبلية، بحضور أعضاء الهيئة العامة وفعاليات تجارية.

وتركزت المداخلات على رفع سقف المعاش التقاعدي للتجار، والحد من تعدد الوسطاء بين المزارعين وتجار سوق الهال لما تسببه من ارتفاع في التكاليف، إضافة إلى طرح مقترح لإقامة “سوق السبت”، بهدف دعم النساء وتشجيع مشاركتهن في النشاط التجاري والصناعي.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية عبد الوهاب سفر أن الاجتماع اتسم بالشفافية والتفاعل بين أعضاء الهيئة العامة، حيث جرى بحث الموازنة المالية ومناقشة المشاريع والنشاطات التي نفذتها الغرفة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى مناقشة عدد من المشكلات المتعلقة بعمل السوق وآليات معالجتها بحضور لجنة تجار سوق الهال.

وأشار سفر إلى أنه تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين الغرفة والجهات الرسمية المختلفة، لتحسين واقع العمل التجاري وتنظيم الأسواق.

من جهته، أكد رئيس الغرفة يوسف الشعار أهمية تطوير أداء الغرفة، بما يلبي احتياجات التجار، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة، مضيفاً: إن النقاشات تناولت عدداً من الملفات المهمة، من بينها آليات الانتساب وتجديد العضوية، وملف تقاعد التجار، إضافة إلى معالجة الصعوبات التي تواجه التجار في تعاملاتهم مع الجهات المالية والتموينية والإدارة المحلية.

وفي ختام الاجتماع، تمت الإجابة عن مختلف الاستفسارات والطروحات، وخاصة ما يتعلق بالقضايا المالية وآليات المتابعة مع الجهات المعنية.

وكانت غرفة تجارة وصناعة طرطوس، عقدت في الـ 18 من كانون الثاني، اجتماعاً بمشاركة فعاليات اقتصادية، لبحث سبل تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المرحلة الراهنة.