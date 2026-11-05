شركات صينية وتركية تستكشف فرص الاستثمار بقطاع البناء وإعادة الإعمار في سوريا

دمشق-سانا

أبدت شركات صينية وتركية مشاركة في معرض “بروجكت سوريا 2026” للبناء والتشييد والتطوير العقاري اهتماماً بالتعرف على فرص العمل والاستثمار في السوق السورية، واستكشاف احتياجاتها من مواد البناء والإكساء والمنتجات الحديدية، تمهيداً لدراسة إمكانية دخولها والمساهمة في تلبية متطلبات قطاع الإنشاءات وإعادة الإعمار.

وأكد عدد من ممثلي الشركات في تصريحات لـ سانا اليوم الخميس أهمية المعرض في بناء علاقات مع التجار والمستثمرين المحليين والتعرف على احتياجات السوق، معربين عن تطلعهم إلى توسيع حضورهم في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

دراسة السوق المحلية والتعرف على الاحتياجات

أوضح المدير الإقليمي لمصنع “سينو ميتال” الصيني للحديد والمنتجات الحديدية عامر عبيد أن منتجات المصنع، ولا سيما لفائف الحديد الملون والمجلفن والأنابيب والمواسير الحديدية، تشكل دعماً مهماً لجهود إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المشاركة في المعرض هدفت إلى دراسة واقع السوق المحلية والتعرف على احتياجاتها، إضافة إلى التواصل مع المقاولين وتجار الحديد والاطلاع على متطلبات السوق.

وبيّن عبيد أن المصنع يدرس دخول السوق السورية عبر إقامة مستودع لتوفير منتجاته، على أن يتبع ذلك في مرحلة لاحقة إنشاء مصنع داخل سوريا، بما يسهم في تلبية احتياجات قطاع الإنشاءات وإعادة الإعمار.

التواصل مع المستثمرين والتجار

من جهتها، أوضحت مديرة شركة “أصلان” التركية لألواح العزل فاطمة مدك أن المشاركة الأولى للشركة في المعرض تهدف إلى عرض منتجاتها وتسويقها، والتواصل مع المستثمرين والتجار، وفتح قنوات لتسويق منتجاتها في دمشق وحلب.

بدوره، أشار مدير المبيعات في شركة “إيزو سان” التركية للدهانات ومواد العزل معاذ عمر إلى أن المشاركة تهدف إلى نقل الخبرات التركية في مجال الدهانات والعزل إلى السوق السورية والاستفادة منها، لافتاً إلى أن المعرض شكّل منصة تجمع بين التجار والمستهلكين، ومؤكداً تطلع الشركة إلى التواجد في السوق السورية والبحث عن وكلاء خلال المرحلة المقبلة.

واختُتمت اليوم الخميس فعاليات معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026″، الذي انطلق في الثاني من تشرين الثاني الجاري برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان.