دير الزور.. إجراءات فنية تخفّض مستويات العكارة في مياه الشرب

دير الزور-سانا‏

أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور ‏في خفض مستويات عكارة مياه الشرب، التي ارتفعت نتيجة السيول والأمطار التي شهدتها ‏المحافظة الأسبوع الماضي.‏

وأوضح المدير العام للشركة أحمد الموسى، لـ سانا اليوم الخميس، أن ارتفاع عكارة مياه نهر ‏الفرات إلى نحو 450 (وحدة عكارة) استدعى اتخاذ إجراءات لمعالجتها، شملت إطالة فترات ‏الترقيد وإضافة مادة الشبّة وصيانة الفلاتر، ما أسهم في خفض مستوى العكارة إلى ما بين 5 ‏و28 وحدة في المحطة الرئيسية.‏

وأضاف الموسى أن محطة مياه الفرات شهدت انخفاضاً كبيراً في مستوى العكارة، بعد تنفيذ ‏أعمال تأهيل لها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، بلغت نسبة إنجازها ‌‏90%، فيما جرى توقيع اتفاق مع منظمة “إسلاميك ريليف” لترميم المحطة الرئيسية في مدينة ‏دير الزور بالكامل، نظراً لقدمها وتهالكها منذ بدء تشغيلها عام 1953.‏

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور قد أعلنت في 29 تشرين ‏الأول الماضي إيقاف محطات ضخ المياه في ريف المحافظة الغربي مؤقتاً، نتيجة ارتفاع ‏مستويات العكارة في مياه نهر الفرات جراء الأمطار الغزيرة.‏

وشهدت دير الزور وعدد من المناطق السورية هطولات مطرية رعدية، ترافقت مع تساقط البرد ‏ورياح هابطة قوية، ما تسبب بحدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من ‏الطرقات.‏