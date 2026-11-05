دير الزور.. إجراءات فنية تخفّض مستويات العكارة في مياه الشرب

دير الزور-سانا
أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور في خفض مستويات عكارة مياه الشرب، التي ارتفعت نتيجة السيول والأمطار التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي.
وأوضح المدير العام للشركة أحمد الموسى، لـ سانا اليوم الخميس، أن ارتفاع عكارة مياه نهر الفرات إلى نحو 450 (وحدة عكارة) استدعى اتخاذ إجراءات لمعالجتها، شملت إطالة فترات الترقيد وإضافة مادة الشبّة وصيانة الفلاتر، ما أسهم في خفض مستوى العكارة إلى ما بين 5 و28 وحدة في المحطة الرئيسية.
وأضاف الموسى أن محطة مياه الفرات شهدت انخفاضاً كبيراً في مستوى العكارة، بعد تنفيذ أعمال تأهيل لها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، بلغت نسبة إنجازها 90%، فيما جرى توقيع اتفاق مع منظمة “إسلاميك ريليف” لترميم المحطة الرئيسية في مدينة دير الزور بالكامل، نظراً لقدمها وتهالكها منذ بدء تشغيلها عام 1953.
وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور قد أعلنت في 29 تشرين الأول الماضي إيقاف محطات ضخ المياه في ريف المحافظة الغربي مؤقتاً، نتيجة ارتفاع مستويات العكارة في مياه نهر الفرات جراء الأمطار الغزيرة.
وشهدت دير الزور وعدد من المناطق السورية هطولات مطرية رعدية، ترافقت مع تساقط البرد ورياح هابطة قوية، ما تسبب بحدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.