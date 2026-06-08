اتحاد غرف التجارة السورية يحدد مهام لجنة الاقتصاد الرياضي

دمشق-سانا
حدد اتحاد غرف التجارة السورية مهام لجنة الاقتصاد الرياضي، التي تتمثل بجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى القطاع الرياضي من خلال إعداد الملفات الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية الرياضية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في دعم الاستثمار الرياضي، وتعزيز مساهمة القطاع الرياضي في النشاط الاقتصادي والتنموي.
وأوضح الاتحاد عبر قناته على التلغرام، اليوم الإثنين، أن مهام اللجنة التي يرأسها عصام الفريواتي، تشمل إدارة حقوق الرعاية والتسويق التجاري للمنتجات والأندية والفعاليات الرياضية، والتنسيق مع وزارة الرياضة والشباب لإبرام عقود الرعاية، وتفعيل دور العلامات التجارية وحقوق البث، إلى جانب تنشيط السياحة الرياضية، واستقطاب البطولات والفعاليات، بما يسهم في تعزيز أثرها الاقتصادي المباشر وغير المباشر.
دعم تنمية سوق انتقالات اللاعبين وصناعة المواهب
وبين الاتحاد أن اللجنة ستسهم في حوكمة وإدارة الأصول والمنشآت الرياضية، عبر وضع الخطط التشغيلية اللازمة لضمان الاستدامة المالية، إضافةً إلى دعم تنمية سوق انتقالات اللاعبين وصناعة المواهب من خلال تطوير استراتيجيات شراء وبيع عقود اللاعبين، ودعم الأكاديميات الرياضية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار الاتحاد إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار الرياضي ودراسات الجدوى للمشاريع الرياضية، فضلاً عن دعم ريادة الأعمال والابتكار في المجال الرياضي عبر تشجيع المشاريع التكنولوجية المرتبطة بالرياضة، وتأسيس حاضنات أعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالدخول في سلاسل التوريد الخاصة بالصناعة الرياضية، بما يشمل الملابس والتغذية والمعدات الرياضية.
يُذكر أن اتحاد غرف التجارة السورية كان قد شكل عدداً من اللجان التخصصية، بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وكان رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أصدر في التاسع عشر من نيسان الماضي، قراراً بتشكيل اللجان التخصصية في الاتحاد وتسمية رؤسائها، وذلك استناداً إلى ما أقره مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه المنعقد بتاريخ الـ 13 من نيسان 2026.