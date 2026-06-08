اتحاد غرف التجارة السورية يحدد مهام لجنة الاقتصاد الرياضي

دمشق-سانا‏

حدد اتحاد غرف التجارة السورية مهام لجنة الاقتصاد الرياضي، التي تتمثل ‏بجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى القطاع الرياضي من خلال إعداد ‏الملفات الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية الرياضية بالتعاون مع الجهات ‏المعنية، بما يسهم في دعم الاستثمار الرياضي، وتعزيز مساهمة القطاع ‏الرياضي في النشاط الاقتصادي والتنموي‎.‎

وأوضح الاتحاد عبر قناته على التلغرام، اليوم الإثنين، أن مهام اللجنة التي ‏يرأسها عصام الفريواتي، تشمل إدارة حقوق الرعاية والتسويق التجاري ‏للمنتجات والأندية والفعاليات الرياضية، والتنسيق مع وزارة الرياضة ‏والشباب لإبرام عقود الرعاية، وتفعيل دور العلامات التجارية وحقوق البث، ‏إلى جانب تنشيط السياحة الرياضية، واستقطاب البطولات والفعاليات، بما ‏يسهم في تعزيز أثرها الاقتصادي المباشر وغير المباشر‎.‎

دعم تنمية سوق انتقالات اللاعبين وصناعة المواهب ‏ ‏

وبين الاتحاد أن اللجنة ستسهم في حوكمة وإدارة الأصول والمنشآت ‏الرياضية، عبر وضع الخطط التشغيلية اللازمة لضمان الاستدامة المالية، ‏إضافةً إلى دعم تنمية سوق انتقالات اللاعبين وصناعة المواهب من خلال ‏تطوير استراتيجيات شراء وبيع عقود اللاعبين، ودعم الأكاديميات الرياضية ‏بالتنسيق مع الجهات المعنية‎.‎

وأشار الاتحاد إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد الدراسات والبحوث ‏الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار الرياضي ودراسات الجدوى للمشاريع ‏الرياضية، فضلاً عن دعم ريادة الأعمال والابتكار في المجال الرياضي عبر ‏تشجيع المشاريع التكنولوجية المرتبطة بالرياضة، وتأسيس حاضنات أعمال ‏للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالدخول في سلاسل التوريد الخاصة ‏بالصناعة الرياضية، بما يشمل الملابس والتغذية والمعدات الرياضية‎.‎

يُذكر أن اتحاد غرف التجارة السورية كان قد شكل عدداً من اللجان ‏التخصصية، بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع ‏الخاص في التنمية الاقتصادية‎.‎

وكان رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أصدر في التاسع ‏عشر من نيسان الماضي، قراراً بتشكيل اللجان التخصصية في الاتحاد ‏وتسمية رؤسائها، وذلك استناداً إلى ما أقره مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه ‏المنعقد بتاريخ الـ 13 من نيسان 2026.‎