الرئيس الشرع يبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

photo 2 2026 07 14 21 38 36 الرئيس الشرع يبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

دمشق-سانا

استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية عامر البساط والوفد المرافق له، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، وذلك في قصر الشعب بدمشق.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان، وتطوير آليات التنسيق المشترك، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان الجانبان السوري واللبناني وقعا في الثاني من الشهر الجاري، خلال زيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى لبنان، اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية-اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

photo 1 2026 07 14 21 38 36 الرئيس الشرع يبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
photo 3 2026 07 14 21 38 36 الرئيس الشرع يبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
photo 4 2026 07 14 21 38 36 الرئيس الشرع يبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
الرئيس الشرع يبحث مع وزير خارجية المملكة المتحدة العلاقات الثنائية بين البلدين
الرئيس الشرع يلتقي وفداً من قيادة الفرقة 40 في وزارة الدفاع خلال زيارته لمحافظة درعا
برفقة الرئيس الشرع.. زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجامع الأموي الكبير بدمشق أمس الإثنين
مرسوم بتعيين أسامة أبو زيد معاوناً لوزير الطاقة لشؤون المياه ‏والكهرباء
وزير الاقتصاد يبحث في برلين فرص وآفاق الاستثمار في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك