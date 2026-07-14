الرئيس الشرع يبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

دمشق-سانا

استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية عامر البساط والوفد المرافق له، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، وذلك في قصر الشعب بدمشق.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان، وتطوير آليات التنسيق المشترك، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان الجانبان السوري واللبناني وقعا في الثاني من الشهر الجاري، خلال زيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى لبنان، اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية-اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.