الرئيس الشرع يلتقي وجهاء دمشق ويشدّد على المكانة الرفيعة التي وصلت إليها العاصمة بعد التحرير

دمشق-سانا

التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع اليوم في دمشق، وجهاء وأعيان المحافظة بحضور المحافظ ماهر مروان إدلبي.

وأكّد الرئيس الشرع أن المهمة لم تنتهِ بتحرير دمشق، بل إنّ المسؤولية المشتركة تقع على عاتق الجميع لمواصلة مسيرة البناء والإعمار، وشدّد على المكانة الرفيعة والأهمية الاستراتيجية التي وصلت إليها العاصمة بعد التحرير، وما حققته من استعادة التوازنات وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية يجب استثمارها لضمان انتقال الإرث الوطني إلى الأجيال القادمة، قائماً على الاستقرار والتنمية والازدهار.

