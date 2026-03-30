الرئيس الشرع: سوريا تشكل ملاذاً آمناً لسلاسل توريد الطاقة عبر موقعها الاستراتيجي

برلين-سانا

أكد الرئيس أحمد الشرع أنه تم إجراء تعديلات كثيرة على قانون الاستثمار لتسهيل وتشجيع الاستثمارات في سوريا.

وأشار الرئيس الشرع خلال كلمته في منتدى الأعمال الألماني السوري المنعقد في برلين إلى أن سوريا تشكل ملاذاً آمناً لسلاسل توريد الطاقة عبر موقعها الاستراتيجي، وفيها فرص استثمارية كبيرة بالبنى التحتية والثروات النفطية والغازية، موضحاً أنه يوجد جالية سورية كبيرة في ألمانيا، ويمكن للجهات الألمانية التي ترغب بالاستثمار في سوريا الاستفادة من هذه الكوادر التي تعلمت في الجامعات الألمانية.

بدوره وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أكد أن رؤية سوريا تعتمد على إعادة البناء والتنمية بعد الدمار الهائل الذي خلفه النظام البائد، منوهاً أن أبرز نجاح تحقق العام الماضي هو رفع العقوبات عن سوريا الذي شكل بوابة أمل للسوريين.

ولفت الوزير الشيباني إلى وجود طموحات كبيرة لجعل سوريا في مصاف الدول المتقدمة وإغلاق عهود الظلام التي مرت بها.

وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قال إن سوريا وألمانيا جمعتهما عبر التاريخ محطات من التعاون المتبادل والعلاقات التاريخية، ونقوم اليوم بإعادة التواصل مع العالم بما يخدم مصالح شعوبنا ويعزز علاقاتنا مع الدول الأخرى، مضيفاً إنه لا بد من الإشارة إلى الجسر الإنساني الاقتصادي الذي تشكل بين بلدينا والمتمثل بالجالية السورية في ألمانيا، فنحن لا ننظر إليهم كجسر مؤقت بل جسر يوحد العلاقات بين البلدين.

من جانبه تحدث وزير الطاقة محمد البشير أنه في الوقت الذي اتجه العالم نحو الطاقات المتجددة والنظيفة، كانت سوريا تعيش أياماً صعبة على جميع الأصعدة نتيجة ما خلفته الحرب التي تسبب بها النظام البائد.

وكشف وزير الطاقة عن توقيع مذكرتين مع شركة “سيمنس” من أجل التعاون والعمل على بناء نظام قيادة وتشغيل للشبكة السورية، إضافة إلى توقيع مذكرة مع شركة “كناوف” لصناعة ألواح الجبس، وكذلك للتعاون في مجالات المياه والطاقة.

كما أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح دور ألمانيا في دعم الدفاع المدني السوري خلال سنوات الثورة، وأيضاً خلال الاستجابة لتداعيات زلزال شباط 2023، مشيراً إلى أن سوريا تتطلع للاستفادة من خبرة ألمانيا في مجال الطوارئ وإدارة الكوارث والإنذار المبكر.