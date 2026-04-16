الرئيس الشرع يلتقي رجل الأعمال السوري حسام ططري

دمشق-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، رجل الأعمال السوري حسام ططري رئيس مجلس الأعمال السوري التركي المشترك.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن صناعة النسيج، وسبل تطويرها في سوريا.

ويُعدّ ططري من أبرز رجال الأعمال والصناعيين المتخصصين في قطاع النسيج في مدينة حلب، كما أسّس عدداً من المشاريع الصناعية الكبرى في تركيا، ولا سيما في ولاية كهرمان مرعش، وأسهم في توفير مئات فرص العمل للسوريين والأتراك، وحاز تقديراً رسمياً لدوره الاقتصادي.

وشغل ططري رئاسة مجلس رجال الأعمال السوري–التركي عن الجانب السوري في الـ 3 من آب 2025، وهو مجلس يهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي بين البلدين، وتطوير آليات التعاون المشترك.