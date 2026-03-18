إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب في دائرتي الرقة والطبقة

الرقة-سانا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء، النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس في دائرتي الرقة والطبقة بمحافظة الرقة.

وأوضحت اللجنة، عبر قناتها على “تلغرام”، أن إعلان النتائج جاء استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، والمرسومين رقم (66) و(143) لعام 2025.

وبيّنت أن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب في الدائرتين جاءت على النحو الآتي:

الدائرة الانتخابية في الرقة:

-أحمد محمود الخلف الشلاش

-أحمد محمد حسن العمر

-مقدام علي الجشعم

الدائرة الانتخابية في الطبقة:

-عبد الله مجيد الحاج عبد

وكانت اللجنة أعلنت أمس النتائج الأولية للانتخابات في دائرتي الرقة والطبقة، عقب انتهاء عملية التصويت في المركزين الثقافيين بالمدينتين، حيث فاز ثلاثة أعضاء عن دائرة الرقة وعضو واحد عن دائرة الطبقة، فيما فاز عضوان عن دائرة تل أبيض في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي.