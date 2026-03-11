تنظيم 86 ضبطاً تموينياً وإغلاق محلين بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

كثفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، جولاتها الرقابية ودورياتها اليومية على الأسواق والمحال التجارية، بهدف ضمان انضباط الحركة التجارية والتزام الفعاليات بالأنظمة والقوانين التموينية النافذة.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الجولات الرقابية المنفذة أسفرت عن تنظيم 86 ضبطاً تموينياً، شملت مخالفات متنوعة، كما نفذت عناصر المديرية إغلاقاً إدارياً لمحلين لبيع الفروج لارتكابهما مخالفة البيع بسعر زائد على التسعيرة الرسمية المعتمدة.

وأكدت المديرية استمرارها في مراقبة جودة المواد المعروضة في الأسواق ومدى التقيد بالأسعار المحددة، مشيرة في الوقت ذاته إلى رصد حالة من الالتزام بالقوانين لدى عدد من الفعاليات التجارية الأخرى التي شملتها الجولة، بما يسهم في استقرار السوق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

وتواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات تنفيذ جولات رقابية مكثفة على الأسواق، وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين، في إطار ضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، وضمان توافر المواد للمواطنين وفق المواصفات والأسعار المعتمدة.

