القوات اليمنية تحقق تقدماً جديداً في جبهات شرقي محافظة الجوف‏‏ ‏

عدن-سانا

حققّت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء، تقدماً جديداً في جبهات شرقي ‏محافظة الجوف، ضمن عمليات “فجر اليمن”.‏

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة ‏الدفاع قوله في بيان: إن القوات المسلحة تمكنت بإسناد فاعل من الطيران ‏الحربي والمُسيّر من التقدم في سلسلة جبال الدحيظة، واقتحام تحصينات ‏وثكنات ميليشيا الحوثي، واستعادة أسلحة ومعدات قتالية.‏

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وأشار البيان إلى أن الطيران الحربي والمُسير، استهدف تحشيدات ومخازن ‏الميليشيات في عدة مواقع مُلحقاً بها خسائر كبيرة.‏

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وكانت القوات المسلحة اليمنية، أعلنت أمس، مواصلة عملياتها العسكرية ضد ‏ميليشيا ‏الحوثي شرقي محافظة الجوف، بإسناد من الطيران الحربي ‏والطائرات المسيّرة، في ‏إطار التحركات الميدانية الرامية إلى استعادة ‏المواقع وتثبيت السيطرة عليها.‏

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واستعادت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم نفسه، مواقع في منطقة الخزان ‏الأحمر ‏بجبهة النُسيرة، في عزلة الصوالحة ‏بمديرية المقاطرة شمالي محافظة ‏لحج، بعد ‏مواجهات مع ميليشيا الحوثي.‏

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