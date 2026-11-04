القوات اليمنية تحقق تقدماً جديداً في جبهات شرقي محافظة الجوف‏‏ ‏

عدن-سانا
حققّت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء، تقدماً جديداً في جبهات شرقي محافظة الجوف، ضمن عمليات “فجر اليمن”.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع قوله في بيان: إن القوات المسلحة تمكنت بإسناد فاعل من الطيران الحربي والمُسيّر من التقدم في سلسلة جبال الدحيظة، واقتحام تحصينات وثكنات ميليشيا الحوثي، واستعادة أسلحة ومعدات قتالية.
وأشار البيان إلى أن الطيران الحربي والمُسير، استهدف تحشيدات ومخازن الميليشيات في عدة مواقع مُلحقاً بها خسائر كبيرة.
وكانت القوات المسلحة اليمنية، أعلنت أمس، مواصلة عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الحوثي شرقي محافظة الجوف، بإسناد من الطيران الحربي والطائرات المسيّرة، في إطار التحركات الميدانية الرامية إلى استعادة المواقع وتثبيت السيطرة عليها.
واستعادت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم نفسه، مواقع في منطقة الخزان الأحمر بجبهة النُسيرة، في عزلة الصوالحة بمديرية المقاطرة شمالي محافظة لحج، بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي.