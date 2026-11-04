اليونسكو: أعداد طلاب التعليم العالي في الدول العربية تضاعفت 3 مرات‏ ‏

باريس -سانا‏

رحبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” بالتوسع الملحوظ ضمن ‏قطاع التعليم العالي في الدول العربية.‏

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وذكرت المنظمة في تقرير نقله “مركز أنباء الأمم المتحدة” اليوم الأربعاء، أن “عدد ‏الطلاب المسجلين في التعليم العالي ارتفع إلى نحو 15 مليون طالب، أي ما يقارب ‏ثلاثة أضعاف عددهم قبل 25 عاماً”.‏

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وأظهر التقرير أن معدلات التحاق النساء بالتعليم العالي وتخرجهن منه تفوق معدلات ‏الرجال منذ عام 2007، كما شكلت النساء قرابة نصف إجمالي الخريجين في مجالات ‏العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مقارنة بنحو ثلث الخريجين فقط على ‏المستوى العالمي”.‏

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وأشارت اليونسكو إلى أن “الدول العربية باتت تجذب عدداً أكبر من الطلاب، حيث ‏تستضيف ما يقرب من 600 ألف طالب من أصل 7.3 ملايين طالب دولي حول ‏العالم”.‏

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وأضافت المنظمة: “إن الطلاب العرب أصبحوا يميلون بشكل متزايد إلى البقاء داخل ‏المنطقة، مع بروز كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر مركزين إقليميين ‏رئيسيين للتعليم”.‏

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وأكدت اليونسكو “التزامها المستمر بدعم الدول العربية في بناء نظم تعليم عالٍ شاملة، ‏وعالية الجودة، ومستعدة للمستقبل”.‏

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وأشارت المنظمة إلى أن “معدلات الالتحاق رغم التحسن الملحوظ لا تزال دون ‏المتوسط العالمي، مع وجود تفاوتات كبيرة بين الدول”، محذرة من أن

“معدل البطالة ‏بين الشباب في المنطقة يبلغ 26%، وهو ما يعادل تقريباً ضعف المتوسط العالمي”.‏

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وفي سياق متصل، بينت المنظمة أن “فرص الوصول إلى التعليم لا تزال متفاوتة، ‏وأن الخريجين يواجهون صعوبات مستمرة في العثور على عمل”.‏