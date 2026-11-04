اليونسكو: أعداد طلاب التعليم العالي في الدول العربية تضاعفت 3 مرات‏ ‏

باريس -سانا
رحبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” بالتوسع الملحوظ ضمن قطاع التعليم العالي في الدول العربية.
وذكرت المنظمة في تقرير نقله “مركز أنباء الأمم المتحدة” اليوم الأربعاء، أن “عدد الطلاب المسجلين في التعليم العالي ارتفع إلى نحو 15 مليون طالب، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف عددهم قبل 25 عاماً”.
وأظهر التقرير أن معدلات التحاق النساء بالتعليم العالي وتخرجهن منه تفوق معدلات الرجال منذ عام 2007، كما شكلت النساء قرابة نصف إجمالي الخريجين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مقارنة بنحو ثلث الخريجين فقط على المستوى العالمي”.
وأشارت اليونسكو إلى أن “الدول العربية باتت تجذب عدداً أكبر من الطلاب، حيث تستضيف ما يقرب من 600 ألف طالب من أصل 7.3 ملايين طالب دولي حول العالم”.
وأضافت المنظمة: “إن الطلاب العرب أصبحوا يميلون بشكل متزايد إلى البقاء داخل المنطقة، مع بروز كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر مركزين إقليميين رئيسيين للتعليم”.
وأكدت اليونسكو “التزامها المستمر بدعم الدول العربية في بناء نظم تعليم عالٍ شاملة، وعالية الجودة، ومستعدة للمستقبل”.
وأشارت المنظمة إلى أن “معدلات الالتحاق رغم التحسن الملحوظ لا تزال دون المتوسط العالمي، مع وجود تفاوتات كبيرة بين الدول”، محذرة من أن
“معدل البطالة بين الشباب في المنطقة يبلغ 26%، وهو ما يعادل تقريباً ضعف المتوسط العالمي”.
وفي سياق متصل، بينت المنظمة أن “فرص الوصول إلى التعليم لا تزال متفاوتة، وأن الخريجين يواجهون صعوبات مستمرة في العثور على عمل”.