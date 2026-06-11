وزير الخارجية يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب

photo 2026 06 11 22 21 56 2 وزير الخارجية يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب

غازي عنتاب- سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني عدداً من أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، عقب افتتاح القنصلية السورية.

photo 2026 06 11 22 21 55 وزير الخارجية يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً تخللته إجابة الوزير الشيباني عن أسئلة واستفسارات الحضور حول القضايا والموضوعات التي تهم السوريين في تركيا.

وافتتح الوزير الشيباني في وقت سابق اليوم القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، وهي البعثة الدبلوماسية الثالثة التي يتم افتتاحها لهذا العام من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، ضمن رؤيتها لإعادة توسيع الحضور الدبلوماسي والقنصلي حول العالم.

photo 2026 06 11 22 21 56 وزير الخارجية يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب
t6c04iur1ka0ytcpn وزير الخارجية يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب

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