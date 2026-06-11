وزير الخارجية يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب

غازي عنتاب- سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني عدداً من أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، عقب افتتاح القنصلية السورية.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً تخللته إجابة الوزير الشيباني عن أسئلة واستفسارات الحضور حول القضايا والموضوعات التي تهم السوريين في تركيا.

وافتتح الوزير الشيباني في وقت سابق اليوم القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، وهي البعثة الدبلوماسية الثالثة التي يتم افتتاحها لهذا العام من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، ضمن رؤيتها لإعادة توسيع الحضور الدبلوماسي والقنصلي حول العالم.