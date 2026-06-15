الدفاع المدني يجهّز نقاط استجابة سريعة لحرائق المحاصيل في الباب بريف حلب

حلب-سانا

جهّز الدفاع المدني السوري التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، نقاط استجابة سريعة في منطقة الباب بريف حلب الشرقي، ضمن خطة موسمية تهدف إلى رفع الجاهزية والاستجابة السريعة لحرائق المحاصيل الزراعية في موسم الحصاد للحد من الخسائر التي قد تتسبب بها.

وأوضح مدير مركز العمليات في الدفاع المدني السوري محمود عبدان في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب نشرت 27 نقطة إطفاء في مختلف مناطق المحافظة للتعامل مع حرائق المحاصيل الزراعية، منها 10 نقاط في منطقة الباب، وذلك ضمن الخطة الوطنية التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي، داعياً المزارعين إلى عدم إشعال بقايا المحاصيل أو الأعشاب اليابسة، وتجنب رمي أعقاب السجائر والزجاجات على الطرقات أو بالقرب من الحقول الزراعية.

من جهته نوه مختار قرية السفلانية عدنان الكسار بجهود الدفاع المدني ومبادرته في دعم المزارعين بمنطقة الباب، ولا سيما في مناطق قبيسين والسفلانية وبزاعة، داعياً الأهالي إلى التعاون مع فرق الاستجابة والإبلاغ السريع عن مواقع الحرائق للمساهمة في الحد من أضرارها وحماية الأراضي الزراعية.

وتواجه المناطق الزراعية في ريف حلب خلال فصل الصيف وموسم الحصاد مخاطر اندلاع الحرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والعوامل البشرية.

وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر مديرياتها في المحافظات على تنفيذ خطة موسمية تتضمن نشر نقاط استجابة وإطفاء بالقرب من المناطق الزراعية، بهدف تعزيز سرعة التدخل والحد من انتشار الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي.