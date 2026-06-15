مجلس القبائل والعشائر السورية يؤكد من إدلب: تغليب المصلحة العامة ودعم مسار العدالة الانتقالية

وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات في إدلب: علينا الاعتماد على أنفسنا وألّا ننتظر المساعدات
مرشحون وأعضاء هيئة ناخبة في دائرة حمص: الانتخابات صفحة جديدة في المسار الوطني
مجلس مدينة درعا يزيل بناء مخالفاً في حي السبيل
محافظة دمشق تطلق لصاقة تعريفية جديدة لتنظيم عمل التكاسي العمومية وضبط عددها
وزير الثقافة لـ سانا: الحرية والتنوع الفكري أهم ما يميز معرض دمشق الدولي للكتاب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى