مجلس القبائل والعشائر السورية يؤكد من إدلب: تغليب المصلحة العامة ودعم مسار العدالة الانتقالية
الدفاع المدني يجهّز نقاط استجابة سريعة لحرائق المحاصيل في الباب بريف حلب
اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق
البحوث الزراعية و”الفاو” تبحثان تطوير إدارة الري عبر مبادرة IRMA
دورة تدريبية في ريف دمشق لتطوير برنامج التحسين الوراثي للثروة الحيوانية
تنفيذ أعمال صيانة وتجميل حدائق ومساحات خضراء في حمص
مشاهد جوية للغابات والأحراج في ريف اللاذقية
اللجنة المركزية للامتحانات تتفقد مراكز امتحانية في القنيطرة
Sign in to your account
تذكرني