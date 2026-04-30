“إشارة” السورية توقّع عقد شراكة مع “توركسات” لتطوير خدمات الاتصالات

دمشق-سانا

وقّعت مجموعة “إشارة” السورية لتقنيات الاتصالات وشركة “توركسات” التركية لخدمات الاتصالات الفضائية، عقد شراكة يهدف إلى دعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز خدمات الإنترنت في سوريا، وذلك على هامش فعاليات معرض “سيريا هايتك” المقام في مدينة المعارض بدمشق.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “إشارة” عبد الرحمن زيدان في تصريح لمراسل سانا، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع الاتصالات في سوريا، موضحاً أن المجموعة تعمل على توسيع شراكاتها الدولية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية.

نقلة نوعية

وبيّن زيدان أن التعاون مع الجانب التركي من شأنه الإسهام في تحسين جودة الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية، مشيراً إلى أن مجموعة “إشارة” تمتلك القدرة على تنفيذ مشاريع الاتصالات بمختلف مراحلها، بدءاً من الأعمال الإنشائية وقواعد الأبراج، وصولاً إلى تركيب التجهيزات وتشغيلها.

خدمات استشارية وتقنية

من جهته، أوضح نائب مدير شركة “توركسات” سلمان دميرال أن الشراكة تتضمن تقديم خدمات استشارية متخصصة، وحلولاً تقنية متقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتطوير القطاعات المرتبطة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة لتعزيز التعاون الإقليمي، ودعم مشاريع التنمية في سوريا.

ومجموعة “إشارة” هي شركة وطنية متخصصة بتنفيذ مشاريع الاتصالات المتكاملة، تشمل شبكات الميكروويف والفايبر وFTTH، وتقدم خدمات شاملة، تبدأ من الدراسات الهندسية والبنية التحتية، وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل وإنشاء مراكز البيانات.

كما تعد “توركسات” شركة حكومية تركية رائدة في مجال الاتصالات الفضائية، تدير وتشغل وتصنّع أقماراً صناعية، وتقدم خدمات البث الفضائي، ونقل البيانات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى تقديم حلول متقدمة في البنية التحتية الرقمية.