المتحدث باسم ‏الداخلية: محاسبة المجرمين حق للضحايا وتنفيذها مسؤولية مؤسسات الدولة السورية

دمشق-سانا



أكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أن محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم بحق الشعب السوري هي حقٌّ للضحايا، فيما يبقى تنفيذ هذا الحق مسؤولية الدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية.



وقال البابا في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين في دمشق حول أعمال إدارة مكافحة الإرهاب في ملاحقة فلول النظام البائد: “شهدت عدة مناطق سورية في الأيام الأخيرة وقفات واعتصامات ومطالبات شعبية تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق السوريين خلال العهد البائد، وهي مطالبات تعبّر عن حق مشروع للضحايا وذويهم، وعن رغبة طبيعية لدى المجتمع في رؤية العدالة تتحقق بعد سنوات طويلة من القمع والقتل والإرهاب”.



وأضاف: “من هذا المنطلق، تؤكد وزارة الداخلية أن المحاسبة ليست مطلباً شعبياً فحسب، بل هي التزام رسمي للدولة السورية الجديدة، وركن أساسي في مشروع بناء دولة القانون والمؤسسات، لكن من الواجب التأكيد أن العدالة لا تُبنى على الانفعال، ولا تتحقق عبر الأحكام المسبقة أو العقوبات العشوائية أو منطق الثأر، وإنما عبر القانون والأدلة والقضاء المختص”.

وأوضح البابا أن السوريين اختاروا بعد عقود من الاستبداد تأسيس دولة تحكمها القوانين لا الأهواء، ولذلك، فإن الواجب اليوم لا يقتصر على ملاحقة المجرمين، بل يشمل أيضاً ضمان أن تتم هذه الملاحقة وفق إجراءات قانونية سليمة تحفظ الحقوق، وتحدد المسؤوليات الفردية، وتمنع تكرار المظالم التي عانى منها السوريون في الماضي.



وأشار إلى أن الدولة السورية لم تتهاون منذ التحرير في ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات، ولم يكن ملف المحاسبة يوماً ملفاً مؤجلاً أو ثانوياً، بل إن الأجهزة المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، تواصل عملها اليومي في تعقب المطلوبين وجمع الأدلة واستكمال التحقيقات وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص.



وكشف البابا أن الأجهزة الأمنية حققت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإنجازات المهمة، أبرزها ما سيتم الإعلان عنه اليوم، وهو تفكيك خلية أمنية إرهابية مرتبطة بأجهزة النظام البائد، بعد عمليات ملاحقة ورصد وتحقيق استمرت لفترة طويلة.



ولفت البابا إلى أن التحقيقات أظهرت‏ أن أفراد هذه الخلية عملوا كأذرع أمنية لصالح أجهزة النظام البائد ضمن المناطق المحررة، وتورطوا في أعمال الرصد وجمع المعلومات وتحديد الإحداثيات لصالح جهات عسكرية وأمنية مسؤولة عن جرائم ضد السوريين، إضافة إلى التنسيق لعمليات تفجير استهدفت مناطق مدنية في محافظة إدلب ومدينة جسر الشغور، وأدت إلى سقوط ضحايا أبرياء ونشر الخوف بين المدنيين.



وذكر البابا أن التحقيقات بيّنت ‏تورط المدعو فادي معروف الملقب بـ”أبو جهل”، والمدعو عيسى غنام، في نقل وتسليم إحداثيات معسكر جبل الدويلة في كفرتخاريم إلى المدعو العميد عبد الرحمن نجم، رئيس ما كان يُعرف بفرع أمن الدولة في عهد النظام البائد، ما أسهم في تنفيذ استهداف مباشر للمعسكر، وأدى إلى سقوط أكثر من مئة شهيد ومصاب من عناصر فصيل فيلق الشام أواخر تشرين الأول 2020.



وأوضح المتحدث باسم الداخلية أن عدداً من الموقوفين في القضية نفسها اعترفوا ‏بتجنيد عناصر محلية لجمع المعلومات وتأمين طرق تواصل وتهريب لمتورطين في أعمال إرهابية لصالح النظام البائد، وتلقي الدعم المالي واللوجستي والتوجيهات من ضباط تابعين لأجهزة مخابراته.



كما أعلن البابا إلقاء القبض على المدعو اللواء أحمد حجازي حجازي، رئيس ما كان يسمى سابقاً فرع المعلومات في فرع أمن الدولة المنحل.



وفيما يتعلق بملف الأطباء العاملين في المستشفيات العسكرية التابعة للنظام البائد والمتورطين في انتهاكات بحق المعتقلين، أوضح البابا أن الجهات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على اثني عشر ضابطاً، بينهم لواء واحد وستة عمداء وعقيدان ومقدمان ونقيب، فيما لا تزال عمليات الملاحقة والتحقيق مستمرة بحق بقية المتورطين.



وأكد أن أهمية هذه العمليات لا تكمن فقط في القبض على أفراد مطلوبين، بل في تأكيد حقيقة أساسية، مفادها أن الدولة تمضي في ملاحقة كل من يثبت تورطه في الجرائم والانتهاكات، بغض النظر عن موقعه السابق أو نفوذه أو صلاته العائلية أو الوظيفية أو الطائفية، فلا حصانة لمجرم ولا حماية لمتورط ولا مكان للإفلات من العقاب في سوريا الجديدة.

وفي المقابل، شدّد البابا على رفض الدولة القاطع لتحول المطالبة بالمحاسبة إلى ممارسات انتقامية أو مسارات غير قانونية أو اتهامات جماعية لا تستند إلى أدلة، مؤكداً أن العدالة تقتضي معاقبة المذنب بالقانون، كما تقتضي حماية الأبرياء وضمان المحاكمات العادلة للجميع.



وأوضح المتحدث باسم الداخلية ‏أن العدالة الانتقالية مشروع وطني متكامل يقوم على كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم وإنصاف الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات.



وأضاف: إن حماية الاستقرار المجتمعي لا تتعارض مع المحاسبة، بل تمثل أحد شروط نجاحها، فالتجارب أثبتت أن المجتمعات تتعافى بالعدالة لا بالثأر، وبسيادة القانون لا بسيادة الغضب والانفعال.



وأكد البابا أن حقوق الضحايا ودماء الشهداء أمانة في أعناق مؤسسات الدولة، وأن المحاسبة مستمرة ولن تتوقف، لكنها ستبقى محاسبة قانونية تقوم على الأدلة والوقائع والأحكام القضائية، لا على الشائعات أو الانفعالات أو الرغبات الآنية.



وشدّد البابا على أن العدالة طريق الدولة، والقانون أداتها، وأن بناء سوريا الجديدة لا يكون إلا عبر مؤسسات قوية وقضاء مستقل ومحاسبة عادلة لا تستثني أحداً ولا تظلم أحداً.

يتبع…