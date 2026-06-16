“من الأزياء إلى الفلكلور”.. حمص تحتفي بالثقافة الشركسية

حمص-سانا
أقيمت بقصر الثقافة في حمص اليوم الإثنين فعالية بعنوان “عبق التراث الشركسي” للتعريف بالثقافة الشركسية كعنصر أساسي في تكوين الهوية السورية.
ونظمت الفعالية بالتعاون بين مديرية الثقافة ومؤسسة نجيب للتراث ضمن أسبوع التراث اللامادي حيث تضمنت معرضاً للأزياء والمأكولات والأدوات التراثية الشركسية، إضافة إلى حفل فني على المسرح قدمت خلاله فقرات ولوحات تراثية، عكست خصوصية الثقافة الشركسية وعاداتها وتقاليدها.
التعريف بالثقافة الشركسية وأهمية الحفاظ عليها
المديرة التنفيذية لمؤسسة نجيب للتراث الشركسي ليندا حاتوزو أكدت في تصريح لـ سانا أن مشاركة المؤسسة في الفعالية تأتي بهدف التعريف بالثقافة الشركسية وأهمية المحافظة على عاداتها وتقاليدها من خلال عرض المأكولات والأدوات التراثية الشركسية، وتقديم فقرات فنية
متنوعة تعكس غنى هذا الموروث الثقافي.
وأضافت حاتوزو: إن المؤسسة تعنى بتعليم الأطفال اللغة والثقافة والعادات الشركسية إلى جانب برامج تعليمية متنوعة تشمل اللغتين العربية والإنكليزية وتعليم القرآن الكريم، فضلاً عن برامج تدريبية لتنمية المهارات الحرفية واليدوية.
أسبوع التراث اللامادي يحظى بإقبال لافت
مسؤولة قسم التراث في مديرية ثقافة حمص آية سليم بينت في تصريح مماثل أن الهدف من الفعالية التعريف بالتراث الشركسي بوصفه أحد ثقافات المجتمع السوري، وتعزيز الارتباط بالهوية الوطنية، عبر تخصيص ثالث أيام أسبوع التراث اللامادي للفلكلور الشركسي، من خلال معرض لأهم المأكولات والأزياء التراثية وحفل فني.
ولفتت سليم إلى أن فعاليات أسبوع التراث اللامادي تلقى منذ انطلاقها إقبالاً كبيراً من جمهور المدينة، ما يعكس أهمية التراث في حياة الأفراد واهتمامهم بالحفاظ عليه.
أنشطة ثقافية لربط الأجيال بموروثها الأصيل
من جهته وجد مدير منطقة عين موسى محمود الحمد أن الفعالية أسهمت في إبراز التراث الشركسي كأحد المكونات الأصيلة للمجتمع السوري، مشيراً إلى أن العروض الفنية واللوحات التراثية المتنوعة قدمت صورة غنية عن الثقافة الشركسية وعاداتها وتقاليدها.
وأكدت الباحثة في التراث الشركسي سيسيليا حراتوق (من قرية مريج الدر)، أن هذه الفعاليات تشكل ركيزة أساسية لحماية الهوية الثقافية ونقلها للأجيال، ولا سيما أن ظروف الحرب والشتات غيّبت عادات وتاريخ الشركس عن الكثير من أطفالهم، لافتة إلى أهمية استمرار هذه الأنشطة لترميم الذاكرة الجمعية وتعزيز الوعي بالتراث، وخاصة بعد تعرض القرى الشركسية السبع في ريف حمص الشمالي للتدمير والتخريب خلال السنوات الماضية.
وتقام يوم غد الثلاثاء ضمن فعاليات أسبوع التراث اللامادي جلسة بعنوان من ذاكرة الجدات من تنظيم مديرية ثقافة حمص بالتعاون مع جمعية نور إيميسا، وتتضمن فقرات من الأهازيج والعادات والتقاليد والحكايا الشعبية.