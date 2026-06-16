“من الأزياء إلى الفلكلور”.. حمص تحتفي بالثقافة الشركسية

حمص-سانا‏

أقيمت بقصر الثقافة في حمص اليوم الإثنين فعالية بعنوان “عبق ‏التراث الشركسي” للتعريف بالثقافة الشركسية كعنصر أساسي في تكوين ‏الهوية السورية‎.‎

ونظمت الفعالية بالتعاون بين مديرية الثقافة ومؤسسة نجيب للتراث ضمن ‏أسبوع التراث اللامادي حيث تضمنت معرضاً للأزياء والمأكولات ‏والأدوات التراثية الشركسية، إضافة إلى حفل فني على المسرح قدمت ‏خلاله فقرات ولوحات تراثية، عكست خصوصية الثقافة الشركسية ‏وعاداتها وتقاليدها‎.‎

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التعريف بالثقافة الشركسية وأهمية الحفاظ عليها

المديرة التنفيذية لمؤسسة نجيب للتراث الشركسي ليندا حاتوزو أكدت في ‏تصريح لـ سانا أن مشاركة المؤسسة في الفعالية تأتي بهدف التعريف ‏بالثقافة الشركسية وأهمية المحافظة على عاداتها وتقاليدها من خلال ‏عرض المأكولات والأدوات التراثية الشركسية، وتقديم فقرات فنية ‏

متنوعة تعكس غنى هذا الموروث الثقافي‎.‎

وأضافت حاتوزو: إن المؤسسة تعنى بتعليم الأطفال اللغة والثقافة ‏والعادات الشركسية إلى جانب برامج تعليمية متنوعة تشمل اللغتين ‏العربية والإنكليزية وتعليم القرآن الكريم، فضلاً عن برامج تدريبية لتنمية ‏المهارات الحرفية واليدوية‎.‎

أسبوع التراث اللامادي يحظى بإقبال لافت

مسؤولة قسم التراث في مديرية ثقافة حمص آية سليم بينت في تصريح ‏مماثل أن الهدف من الفعالية التعريف بالتراث الشركسي بوصفه أحد ‏ثقافات المجتمع السوري، وتعزيز الارتباط بالهوية الوطنية، عبر ‏تخصيص ثالث أيام أسبوع التراث اللامادي للفلكلور الشركسي، من ‏خلال معرض لأهم المأكولات والأزياء التراثية وحفل فني‎.‎

ولفتت سليم إلى أن فعاليات أسبوع التراث اللامادي تلقى منذ انطلاقها ‏إقبالاً كبيراً من جمهور المدينة، ما يعكس أهمية التراث في حياة الأفراد ‏واهتمامهم بالحفاظ عليه‎.‎

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أنشطة ثقافية لربط الأجيال بموروثها الأصيل

من جهته وجد مدير منطقة عين موسى محمود الحمد أن الفعالية أسهمت ‏في إبراز التراث الشركسي كأحد المكونات الأصيلة للمجتمع السوري، ‏مشيراً إلى أن العروض الفنية واللوحات التراثية المتنوعة قدمت صورة ‏غنية عن الثقافة الشركسية وعاداتها وتقاليدها‎.‎

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وأكدت الباحثة في التراث الشركسي سيسيليا حراتوق (من قرية مريج ‏الدر)، أن هذه الفعاليات تشكل ركيزة أساسية لحماية الهوية الثقافية ونقلها ‏للأجيال، ولا سيما أن ظروف الحرب والشتات غيّبت عادات وتاريخ ‏الشركس عن الكثير من أطفالهم، لافتة إلى أهمية استمرار هذه الأنشطة ‏لترميم الذاكرة الجمعية وتعزيز الوعي بالتراث، وخاصة بعد تعرض ‏القرى الشركسية السبع في ريف حمص الشمالي للتدمير والتخريب خلال ‏السنوات الماضية‎.‎

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وتقام يوم غد الثلاثاء ضمن فعاليات أسبوع التراث اللامادي جلسة بعنوان ‏من ذاكرة الجدات من تنظيم مديرية ثقافة حمص بالتعاون مع جمعية ‏نور إيميسا، وتتضمن فقرات من الأهازيج والعادات والتقاليد والحكايا ‏الشعبية‎.‎