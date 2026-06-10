التجارة الداخلية تجري جولة رقابية على محال بيع اللحوم في محافظة درعا

درعا-سانا

أجرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم الأربعاء جولة رقابية مكثفة استهدفت محال بيع اللحوم الحمراء والبيضاء في مدينة درعا، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك، وتم الكشف خلالها عن عدد من المخالفات التموينية والصحية، واتخذت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في إطار حرصها على حماية الصحة العامة، وضمان وصول مواد غذائية سليمة وآمنة للمواطنين.

وأوضح المراقب التمويني بالمديرية عبد الهادي محمد في تصريح لـ سانا، أنه تم تنفيذ جولة تموينية ورقابية على محال القصابة وبيع اللحوم في مدينة درعا، مشيراً إلى أن الجولة أسفرت عن تنظيم عدد من الضبوط التموينية بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة، شملت الذبح خارج المسلخ وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية المطلوبة.

وهدفت الجولة إلى التحقق من الالتزام بالشروط الصحية والتموينية المعتمدة، ومراقبة جودة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من التقيد بالأنظمة والتعليمات الناظمة لعمليات الذبح والتسويق.

من جانبه بين رئيس شعبة سلامة الغذاء بالمديرية الدكتور همام الحاج علي أن الجولة تأتي تنفيذاً لخطة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتوجيهات المحافظة الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وأشار إلى أنه تم تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للنظر في المخالفات المرتكبة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

وتواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا حملاتها الرقابية على الأسواق ومختلف الفعاليات التجارية، بهدف حماية المستهلك وضمان سلامة المواد الغذائية المطروحة للبيع، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها.