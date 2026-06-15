مجلس القبائل والعشائر في حمص: تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين مسؤولية الدولة
مجلس القبائل والعشائر السورية يؤكد من إدلب: تغليب المصلحة العامة ودعم مسار العدالة الانتقالية
المتحدث باسم الداخلية: محاسبة المجرمين حق للضحايا وتنفيذها مسؤولية مؤسسات الدولة السورية
الدفاع المدني يجهّز نقاط استجابة سريعة لحرائق المحاصيل في الباب بريف حلب
الشؤون الاجتماعية في حمص واليونيسيف تبحثان استراتيجية العمل لأربع سنوات قادمة
اتحاد الحرفيين يناقش استراتيجيته الجديدة خلال ورشة عمل بدمشق
غرفة تجارة وصناعة القنيطرة تعقد مؤتمرها الأول بعد التحرير وتبحث دعم الاستثمار
البحوث الزراعية و”الفاو” تبحثان تطوير إدارة الري عبر مبادرة IRMA
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