دمشق-سانا

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشعب برئاسة لينا عيزوقي اجتماعاً مع ممثلين عن اللجنة المكلفة تعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، المتضمن قانون حماية المستهلك، وذلك بحضور رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، وعضو مجلس إدارة الغرفة محمد رضوان عابدين.

وذكر مجلس الشعب عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن المناقشات ركّزت على عدد من الجوانب المرتبطة بمشروع التعديل، أبرزها العقوبات والغرامات، وضوابط التفتيش والضبوط التموينية، ومعايير سلامة الغذاء، وحماية العلامات التجارية، وتنظيم الفوترة.

وأكدت المناقشات ضرورة ضبط التعريفات القانونية، وتحديد المخالفات بدقة، وتحقيق التناسب بين المخالفة والعقوبة، ما يعزز وضوح النصوص التشريعية وتوحيد تطبيقها.

واتّفق المجتمعون على مواصلة التنسيق ومتابعة التعديلات، واطلاع اللجنة على مستجدات العمل ونتائج اللقاءات مع وزارة الاقتصاد.

وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب ناقشت في شهر تشرين الأول الماضي، القرار رقم 14 ‏الصادر عن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير الخاص بوقف ‏استيراد الليمون وتمديد فترة وقف استيراد التفاح، وذلك خلال ‏اجتماع عقد برئاسة رئيسة اللجنة لينا عيزوقي بحضور أغلبية ‏أعضائها‎.‎