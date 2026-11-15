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انخفاض معظم البورصات الخليجية وسط تصاعد التوترات الإقليمية

1399129.jpeg انخفاض معظم البورصات الخليجية وسط تصاعد التوترات الإقليمية
أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاض-الشرق الأوسط

عواصم-سانا

أغلقت معظم البورصات الخليجية تعاملاتها على انخفاض اليوم الأحد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاضطرابات في مضيق هرمز، إلى جانب الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر القياسي للسوق السعودية تراجع بنسبة 0.7 بالمئة، متأثراً بانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، بنسبة 2.3 بالمئة.

وفي قطر، انخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.8 بالمئة، مع تراجع جميع الأسهم المدرجة عليه، وهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، بنسبة 2.3 بالمئة.

كما تراجع المؤشر في البحرين بنسبة 0.4 بالمئة، وفي الكويت 0.3 بالمئة، وفي سلطنة عمان 0.1 بالمئة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في بيانين منفصلين اليوم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين وطائرتين مسيّرتين أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض ومكة المكرمة في السعودية.

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