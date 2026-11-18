كييف-سانا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، استهداف جسر القرم، الذي يربط الأراضي الروسية بشبه الجزيرة، مؤكداً أن الهجوم جاء رداً على الضربات الروسية التي طالت البنية التحتية الأوكرانية.
وقال زيلينسكي عبر حسابه في تلغرام: إن العملية نُفذت على مراحل واستمرت عدة أسابيع، واصفاً مرحلتها الأخيرة بالحاسمة، مشيراً إلى أن جهاز الأمن الأوكراني وهيئة الأركان العامة أشرفا على التخطيط والتنسيق.
ونشر الرئيس الأوكراني صوراً ومقاطع مصورة قال: إنها توثق نتائج الهجوم، وتُظهر انهيار جزء من القوس الرئيسي للطريق على الجسر وسقوطه في مضيق كيرتش.
ويُعد جسر القرم أحد أبرز ممرات الربط بين روسيا وشبه الجزيرة، كما اكتسب أهمية عسكرية ولوجستية خلال الحرب الروسية الأوكرانية، ما يجعل استهدافه تطوراً يتجاوز الأضرار المادية إلى تداعيات محتملة على حركة النقل والإمداد.
وكان زيلينسكي أعلن أمس الإثنين، موافقته على تنفيذ عمليات عسكرية جديدة بعيدة المدى، في العمق الروسي، مؤكداً أن الضربات الأوكرانية تستهدف مواقع محددة، وذلك في إطار تنفيذ خطة بلاده للعقوبات بعيدة المدى.