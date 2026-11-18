كييف-سانا ‏

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، استهداف جسر القرم، الذي ‏يربط الأراضي الروسية بشبه الجزيرة، مؤكداً أن الهجوم جاء رداً على الضربات ‏الروسية التي طالت البنية التحتية الأوكرانية.‏

وقال زيلينسكي عبر حسابه في تلغرام: إن العملية نُفذت على مراحل واستمرت عدة ‏أسابيع، واصفاً مرحلتها الأخيرة بالحاسمة، مشيراً إلى أن جهاز الأمن الأوكراني وهيئة ‏الأركان العامة أشرفا على التخطيط والتنسيق.‏

ونشر الرئيس الأوكراني صوراً ومقاطع مصورة قال: إنها توثق نتائج الهجوم، وتُظهر ‏انهيار جزء من القوس الرئيسي للطريق على الجسر وسقوطه في مضيق كيرتش.‏

ويُعد جسر القرم أحد أبرز ممرات الربط بين روسيا وشبه الجزيرة، كما اكتسب أهمية ‏عسكرية ولوجستية خلال الحرب الروسية الأوكرانية، ما يجعل استهدافه تطوراً يتجاوز ‏الأضرار المادية إلى تداعيات محتملة على حركة النقل والإمداد. ‏

وكان زيلينسكي أعلن أمس الإثنين، موافقته على تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ‏بعيدة ‏المدى، في العمق الروسي، مؤكداً أن الضربات الأوكرانية تستهدف مواقع ‏محددة، ‏وذلك في إطار تنفيذ خطة بلاده للعقوبات بعيدة المدى.‏