مجموعة الدول الثماني النامية: هدفنا رفع التجارة البينية إلى 500 مليار دولار بحلول 2030

القاهرة-سانا

أكد مجلس وزراء التجارة في مجموعة الدول الثماني النامية (D‑8) خلال اجتماع في القاهرة اليوم، أهمية العمل على رفع حجم التجارة البينية من نحو 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

ووفق موقع اليوم السابع شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، الذي ترأس الاجتماع، على ضرورة تكاتف الدول الأعضاء لمواجهة التحولات العالمية في التجارة الدولية وسلاسل القيمة، مشيراً إلى أن هذه التغيرات تتطلب سياسات أكثر مرونة لتعزيز التكامل التجاري والنمو المستدام بين مجموعة الدول الثماني النامية.

وأوضح الخطيب أن حجم التجارة البينية بين مجموعة الدول الثماني النامية بلغ نحو 150 مليار دولار في عام 2024، لافتاً إلى أن مصر عملت على ضمان أن تصبح اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني فعالة للتعاون الاقتصادي.

كما طالب الخطيب بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمضي قدماً في إنشاء البنك الإقليمي للبذور، واستكشاف إنشاء احتياطي استراتيجي للسلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء.

يذكر أن منظمة الدول الثماني النامية تأسست في العام 1997، وتضم بالإضافة إلى مصر كلاً من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وإيران.