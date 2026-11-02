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اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب تبحث تنظيم الإعلام الحكومي وتعزيز الشفافية

IMG 1506 اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب تبحث تنظيم الإعلام الحكومي وتعزيز الشفافية

 دمشق-سانا
 
ناقشت اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب التشريعات المرتبطة بالإعلام والاتصال الحكومي خلال اجتماعٍ موسّع عقدته برئاسة الدكتور مؤيد قبلاوي، وضمّ أكثر من 23 مدير مكتب إعلامي في وزارات وهيئات مختلفة.
 
وذكر المجلس في قناته على تلغرام، اليوم الإثنين، أن الاجتماع ناقش القوننة الإعلامية ودور المكاتب الإعلامية في وصول المعلومة إلى الشأن الإعلامي المتخصص ومعايير الشفافية، كما ناقشت اللجنة المدى الزمني للتفاعل مع المعلومات وإدارة الأزمات الإعلامية ووجود سياسة إعلامية مشتركة لدى الجهات الحكومية.
 
ويأتي الاجتماع استكمالاً لنقاشات أجرتها اللجنة خلال تشرين الأول الماضي مع مدير الإعلام الحكومي في وزارة الإعلام إسماعيل العلي، تناولت سبل تنظيم العمل الإعلامي وتدفق المعلومات، والحاجة إلى مواءمة التشريعات الإعلامية مع واقع العمل الإعلامي، بما يحقق الانسجام بين الأطر القانونية والهيئات التنفيذية المعنية.

IMG 1507 1 scaled اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب تبحث تنظيم الإعلام الحكومي وتعزيز الشفافية
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